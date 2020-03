Brussel·les demana contenir "agressivament" el coronavirus perquè els pròxims dies seran "crítics"

Ja hi ha casos de coronavirus detectats a tots els estats membres de la Unió Europea. Des d'ahir, el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) té registrats 11.577 casos a Europa i el Regne Unit, amb el nombre més elevat a Itàlia, però també amb els primers casos als països de l'Est. Davant d'aquesta situació, aquest dimarts la comissària de Salut, Stella Kyriakides, ha avisat que la situació els pròxims dies i setmanes serà "crítica" i ha demanat a tots els estats membres que prenguin mesures per "contenir agressivament" el virus. L'estat que ha pres mesures més dràstiques de moment és Itàlia, que ha restringit el moviment a tot el país.



Justament després de passar el cap de setmana a Itàlia, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha decidit posar-se en quarantena a la seva residència de Brussel·les com a mesura de precaució. Sassoli no ha estat en cap de les zones de risc, sinó que va passar el cap de setmana a Roma, però després dels nous anuncis de les autoritats italianes ha volgut donar exemple. "El Covid-19 ens obliga a ser responsables i a actuar amb prudència", diu en un comunicat.

L'Eurocambra aquesta setmana ha mantingut la sessió plenària a Brussel·les per evitar el trasllat a Estrasburg i ha reduït l'agenda al màxim per concentrar només en un sol dia tots els debats clau. També s'ha demanat als membres del Parlament que mantinguin un metre de distància entre ells."Frenar el virus ha de ser la nostra prioritat per guanyar temps i garantir que el nostre sistema sanitari està prou preparat per fer-hi front", ha reiterat la comissària de Salut, que ha explicat que les decisions preses pels diferents governs dels estats de la UE "són necessàries i justificades".

La Unió Europea es prepara per contenir més brots com el d'Itàlia

En aquest sentit, des de la Comissió Europea s'insisteix en la coordinació màxima entre estats de la Unió que s'escenificarà aquest dimarts al màxim nivell amb una videoconferència dels vint-i-set líders europeus a les 17 hores. Brussel·les no només està controlant l'estoc de material i recursos de tots els països de la Unió per evitar que hi hagi escassetat, sinó que també ha establert tres reunions per videoconferència a la setmana de totes les parts implicades per coordinar les mesures. A més, també es reuneixen les parts afectades en la gestió de les fronteres per acordar mesures de control als aeroports.

Aquest dimarts també s'esperen anuncis de mesures en l'àmbit econòmic. Com ha explicat el comissari de Gestió de Crisi, Janez Lenarcic, "el cost econòmic serà significatiu". Per això, ha anticipat que es "coordinaran" totes les mesures econòmiques entre tots els estats membres per minimitzar l'impacte. "És important que treballadors i negocis afectats rebin el suport necessari". En el front fiscal, també ha recordat que la Unió Europea pot donar liquiditat a les pimes, "les més afectades per aquest impacte", i que les mateixes normes pressupostàries de la Unió poden ser "flexibilitzades" per ajudar tots els estats a fer front a l'impacte econòmic. Tampoc s'ha oblidat de demanar solidaritat a tots els estats de la UE, després que alguns, com França o Alemanya, anunciessin restriccions en les exportacions de material com ara mascaretes.