Ja hi ha més de 1.200 morts pel terratrèmol i el tsunami a Indonèsia

Cada dia que passa, el nombre de víctimes mortals causades pel terratrèmol de magnitud 7,5 i el posterior tsunami que divendres passat va afectar l'illa de Cèlebes, a Indonèsia, creix considerablement. Aquest dimarts les autoritats indonèsies han augmentat la xifra a 1.234 morts.

Així ho ha confirmat en roda de premsa el portaveu de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, que ha explicat també que encara hi ha 799 ferits de gravetat ingressats en diversos centres hospitalaris. A més, el nombre de morts podria continuar augmentant les properes hores, perquè encara hi ha persones desaparegudes i altres zones on els equips de rescat encara no han pogut accedir.

Mentrestant, 26 països i dues organitzacions internacionals ja han ofert assistència al país asiàtic per col·laborar en les tasques de cerca i atenció de les víctimes.

Atendre les víctimes

Aquest últim augment de la xifra de morts es deu al fet que els equips de rescat han entrat en zones inaccessibles des de divendres. Tot i això, Sutopo ha reiterat que encara hi ha àrees en aquesta part de la regió central de l'illa de Cèlebes on és difícil arribar. "Hi ha alguns llocs als quals no podem entrar, però no gaires. Encara hi ha districtes on hem d'enviar subministraments en helicòpter", ha corroborat a l'agència de notícies Efe el coronel Muhammad Thohir.

540x306 Imatge aèria d'una de les zones devastades pel pas del terratrèmol i el posterior tsunami a Indonèsia. / REUTERS Imatge aèria d'una de les zones devastades pel pas del terratrèmol i el posterior tsunami a Indonèsia. / REUTERS

El coronel ha afegit que els subministraments de carburant i aigua potable estan arribant, tot i que encara són insuficients per a les necessitats de desenes de milers d'afectats que ho han perdut tot. Així mateix, es treballa per aconseguir els principals objectius: a banda de la cura i la cerca de víctimes, restablir el servei elèctric i el de les telecomunicacions, i també reobrir les carreteres.

A més a més, el militar ha apuntat que la seva feina també se centra a fer arribar menjar a les persones que més ho necessiten, enterrar els cadàvers a les fosses comunes i garantir la seguretat de l'aeroport, al qual es preveu que a partir de demà arribin vols comercials.

Tot plegat s'emmarca en un estiu negre a Indonèsia. Entre el 29 de juliol i el 19 d'agost l'onada de terratrèmols que va sacsejar l'illa de Lombok va deixar 557 persones i mortes i gairebé 400.000 més van haver de desplaçar-se.

I és que Indonèsia està situada sobre l'anomenat Anell de Foc del Pacífic, una zona de gran activitat sísmica i volcànica on cada any es registren uns 7.000 terratrèmols, la majoria moderats.