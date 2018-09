Arriba al Japó el 'Jebi', el pitjor tifó dels últims 25 anys

El Japó viu l'arribada del tifó 'Jebi', el més poderós i potent que sacseja el país asiàtic en els últims 25 anys. Malgrat que s'espera que el punt més crític es visqui en les pròximes hores, ja s'han registrat alguns danys: almenys set persones han mort i unes 200 han resultat ferides.

Es creu que tocarà terra la tarda d'aquest dimarts i que les fortes pluges i els vents –que poden arribar als 220 quilòmetres per hora– es repetiran al llarg de les pròximes 24 hores. Segons han informat les autoritats nipones, més de 300.000 persones estan avisades per risc d'evacuació.

#BuenMartes

EL TIFÓN #JEBI LLEGÓ A JAPÓN

La Agencia Meteorológica de Japón, avisó que el fenómeno "se va a precipitar con todas sus fuerzas", con vientos muy violentos que podrían alcanzar los 220 km/h en algunos lugares, la mayor marca de los útlimos 25 años pic.twitter.com/HU7zb9ypn2 — Urgente24.com (@U24noticias) 4 de septiembre de 2018

Un país paralitzat

Mentrestant, les imatges que arriben són esfereïdores. A Osaka, per exemple, l'aeroport internacional de Kansai ha quedat sobtadament engolit pel mar, la qual cosa ha generat la cancel·lació de 205 vols, i ha deixat uns 3.000 passatgers atrapats sense poder viatjar. I és que les onades desencadenades pel tifó han provocat que el nivell del mar s'elevés a 2,4 metres a la badia d'Osaka, on es troba aquest aeroport, el tercer amb més tràfic aeri del país.

540x306 Una dona mira de controlar el paraigües tot i el fort vent a Tòquio. / TORU HANAI / REUTERS Una dona mira de controlar el paraigües tot i el fort vent a Tòquio. / TORU HANAI / REUTERS

També les carreteres, la xarxa ferroviària o el transport marítim i fluvial –la guàrdia costanera del país ha informat que hi ha diverses embarcacions a la deriva– s'han vist afectats pels efectes d'aquest fenomen meteorològic. Diversos rius s'han desbordat, les onades han envaït costes i localitats costaneres, i els vents huracanats han superat els 210 quilòmetres per hora, tal com apunta l'Agència Meteorològica Nipona (JMA).

El fort vent ha provocat també l'esfondrament de sostres i façanes d'uns quants edificis en ciutats com ara Kioto o Osaka, i ha tombat cotxes, autobusos i fins i tot camions. El despreniment o la caiguda d'aquestes estructures ha sigut la causa de la majoria de morts.

540x306 Les onades també han arribat als canals i als rius. A la imatge, la ciutat de Nishinomiya. / REUTERS Les onades també han arribat als canals i als rius. A la imatge, la ciutat de Nishinomiya. / REUTERS

Inundacions i despreniments

El 'Jebi' és el vintè tifó que travessa el Japó aquesta temporada, una temporada que al país asiàtic està resultant especialment intensa pel que fa a la freqüència i la intensitat d'aquest tipus de fenòmens meteorològics.

Es preveu que el tifó avanci durant les pròximes hores cap al nord per la costa occidental del Japó fins a arribar a l'illa septentrional de Hokkaido dimecres, i malgrat que la seva intensitat disminuirà, la major part del país està en alerta davant el risc d'inundacions i despreniments de terra.

540x306 Un edifici destrossat pel tifó Jebi a Osaka, a l'oest del país. / REUTERS Un edifici destrossat pel tifó Jebi a Osaka, a l'oest del país. / REUTERS

El 'Jebi' és el primer tifó catalogat com a "molt fort" per part de l'Agència Meteorològica Nipona que arriba a l'arxipèlag des del 1993, quan un altre fenomen meteorològic de les mateixes característiques va deixar 48 morts i desenes de desapareguts.