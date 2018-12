El Japó ha anunciat aquest dimecres que es retira de la Comissió Balenera Internacional (CBI), un organisme internacional que es va crear fa set dècades amb l'objectiu de vetllar per la preservació d'aquests cetacis i evitar la seva captura indiscriminada als oceans. Això vol dir que, a partir d'ara, el Japó tindrà llibertat per capturar espècies protegides per la CBI.

La CBI va prohibir la comercialització de balenes l'any 1986, arran de la gairebé total extinció d'algunes espècies. Aquesta prohibició, però, no va agradar gens al Japó, que era membre d'aquesta comissió des del 1951 i defensa que menjar carn de balena –molt rica en proteïnes– forma part de la seva cultura. De fet, després de la Segona Guerra Mundial, la carn de balena era habitual als menús escolars dels col·legis japonesos.

540x306 El Japó defensa que menjar carn de balena forma part de la seva cultura. / Yuriko Nakao / REUTERS El Japó defensa que menjar carn de balena forma part de la seva cultura. / Yuriko Nakao / REUTERS

El ministre portaveu del govern nipó, Yoshihide Suga, ha informat aquest dimecres que el Japó tornarà a capturar balenes amb objectius comercials a partir del juliol, però que només ho farà a les seves aigües territorials i a la seva zona econòmica exclusiva.

"Durant la seva llarga història, el Japó ha fet servir les balenes no només com una font de proteïna, sinó també per a una varietat de propòsits diversos", ha afirmat el portaveu governamental.

D'ençà que la CBI va prohibir la captura de balenes, el Japó ha respectat aquesta moratòria, tot i que organitzacions de defensa animal denuncien que el país nipó continuava caçant aquests cetacis amb finalitats comercials, però de manera encoberta. O sigui, en teoria capturava balenes per a objectius de recerca científica a l'oceà Antàrtic i al Pacífic nord, però també ho aprofitava per vendre'n la carn i treure'n profit econòmic, segons aquestes associacions.

El ministre portaveu del govern nipó ha justificat que el país es retira de la CBI perquè aquest organisme no ha acceptat modificar la moratòria de caça de balenes. El Japó pretenia que la CBI aixequés aquesta prohibició i permetés una pesca regulada d'aquests cetacis.

En una reunió de la CBI celebrada al Brasil al setembre, aquesta comissió va rebutjar per 41 vots en contra, 27 a favor i dues abstencions la proposta del Japó de crear un comitè de caça sostenible. A partir de llavors, el govern nipó va amenaçar amb abandonar la comissió, cosa que ara ha fet realitat.

Durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, el portaveu del govern japonès ha destacat que "l'evidència científica" indica que "determinades espècies i poblacions de balenes són abundants". D'aquesta manera deixava entendre que la seva caça no suposa cap risc d'una possible extinció d'aquestes espècies.

"La caça de balenes es durà a terme d'acord amb el dret internacional i dins dels límits de captura calculats d'acord amb el mètode adoptat per la CBI per evitar un impacte negatiu en els recursos cetacis", també ha detallat el ministre portaveu.

La CBI està integrada per 89 països. Abans del Japó, altres països ja havien abandonat aquest organisme. Per exemple, el Canadà va deixar la comissió l'any 1982 perquè estava en desacord amb els mètodes fixats per a la moratòria en la caça de balenes. Amb tot, al Canadà la captura d'aquests cetacis està prohibida des de l'any 1972.

L'organització de defensa dels animals Humane Society International ha alertat que ara el Japó pot intentar que altres països també abandonin la CBI i que s'iniciï una autèntica "matança de balenes amb objectius comercials".