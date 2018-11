El rei Joan Carles es troba i saluda l'hereu saudita, esquitxat per la guerra al Iemen i el crim de Khashoggi

Joan Carles I, rei emèrit espanyol, ha coincidit aquest diumenge amb el príncep Mohammad bin Salman, al Gran Premi de Fórmula 1 celebrat a Abu Dhabi, en mig de la crisi oberta per la presumpta implicació de l'hereu de l'Aràbia Saudita en l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi. Les dues monarquies han mantingut tradicionalment una estreta relació i tots dos s'han saludat en un ambient distès, segons s'aprecia a l'única foto de la trobada que ha distribuït la corona de Riad i han recollit per al seu servei de notícies les agències Efe i Reuters.

