John Bolton confirma que Trump va fer xantatge a Ucraïna

El judici polític contra Donald Trump podria quedar resolt a finals d'aquesta setmana si els senadors decideixen que no hi ha motius per citar més testimonis, però els republicans ho poden tenir una mica més difícil per justificar el seu manifest desinterès després de l'exclusiva que ha publicat aquesta matinada The New York Times. John Bolton, exassessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, ha confirmat que el president va retenir l'ajuda militar a Ucraïna, per valor de prop de 400 milions de dòlars, com a moneda de canvi perquè Kíev anunciés una investigació contra l'exvicepresident Joe Biden, possible rival de Trump en les presidencials del novembre que ve. És a dir, Bolton certifica el principal quid pro quo en què es basa el càrrec d'abús de poder, un dels dos articles de l' impeachment, al costat del d'obstrucció al Congrés, aprovats el mes passat per la Cambra de Representants.

L’exconseller Bolton, un dels testimonis que els demòcrates volen citar al Senat pel seu coneixement de primera mà dels fets, confirma el xantatge a Ucraïna en l'esborrany d'un llibre que publicarà pròximament i a què ha tingut accés el diari novaiorquès. En concret, aquest veterà de la política nord-americana es remet a una trobada amb Donald Trump al seu club de golf a Bedminster, Nova Jersey, al mes d'agost del 2019. Va ser allà on John Bolton li va preguntar al president per l'ajuda militar a Ucraïna i Trump, segons relata a l'esborrany, li va respondre que preferia no enviar l'assistència fins que aquest país s'oferís a investigar Biden i una suposada conspiració entre el Partit Demòcrata i funcionaris de Kíev per perjudicar-lo electoralment en les presidencials del 2016.

John Bolton, que abans de l'inici del judici polític es va declarar disposat a declarar si el Senat li enviava una citació, és un dels testimonis més cobejats per intentar completar les peces del trencaclosques de l'acusació demòcrata. Durant la seva estada a Davos la setmana passada, Donald Trump va admetre que no volia que l’exconseller testifiqués, amb l’argument que la seva declaració podria comportar riscos per a la seguretat nacional de país. "Sap el que penso sobre els líders [d'altres països]", va declarar el mandatari. Des de la Casa Blanca han advertit que provaran de bloquejar la seva possible compareixença invocant el privilegi executiu del president.

Si els senadors demòcrates voten en bloc a favor de citar testimonis necessiten que almenys quatre senadors més de la bancada republicana els donin suport. Amb Trump camí d'una plàcida absolució, queda per veure si la bomba llançada per John Bolton fa esclatar la principal defensa del president i esquerda el suport incondicional dels senadors republicans. Els seus advocats van defensar dissabte que la congelació de l'ajuda mai va estar vinculada a unes investigacions que Trump, segons van assegurar, tenia motius per sol·licitar.