Kamala Harris, la primera vicepresidenta de la història dels Estats Units

Kamala Harris, de 55 anys, serà la mà dreta de Joe Biden a la Casa Blanca. Fins ara senadora i ex fiscal general de Califòrnia, serà la primera dona a ocupar la vicepresidència dels Estats Units. Nascuda a Oakland el 1964, filla d'immigrants (el seu pare era de Jamaica i la mare de l'Índia), també serà la primera persona no blanca a assumir aquest càrrec. Sempre s'ha mostrat "orgullosa de ser negra", i assegura que no pensa "demanar perdó als qui no ho entenguin".

Poc després que Biden fos proclamat guanyador, i s'acabessin quatre dies d'incertesa, Harris ha piulat un vídeo amb imatges de nord-americans i un missatge: "Aquest resultat va molt més enllà de Joe Biden o jo: és sobre l'ànima dels Estats Units i sobre fins a quin punt estem disposats a lluitar per ella. Tenim molta feina. Ja ens hi podem posar".

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started. pic.twitter.com/Bb9JZpggLN