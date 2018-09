Kavanaugh nega entre sanglots totes les acusacions d'abús sexual

El jutge nominat pel president Donald Trump per entrar al Tribunal Suprem, Brett Kavanaugh, ha comparegut aquest dijous davant el Senat, després que ho fes la dona que l'acusa d'haver-la agredit sexualment el 1982, i ha negat totes les acusacions -també les de les altres dones que l'acusen- en un discurs en què s'ha emocionat força i que ha hagut d'interrompre diverses vegades entre sanglots i plors, tot i que no ha arribat a les llàgrimes.

Si bé Christine Blasey Ford havia fet un emotiu relat de la presumpta agressió sexual de Kavanaugh, però sense plorar, el jutge s'ha mostrat molt més vulnerable. Els ulls plorosos i els sanglots han marcat la intervenció davant la comissió del Senat que ha de decidir si es converteix o no en magistrat del Tribunal Suprem dels Estats Units.

"Mai he assaltat sexualment ningú", ha afirmat categòricament, i ha definit les acusacions contra ell de "campanyes de difamació" amb objectius polítics. "Són difamacions d'última hora, simplement", ha dit davant els senadors, a qui ha arribat a confessar la seva virginitat durant l'època de l'institut, l'etapa en què se li imputa l'agressió (que no va ser una violació).

Entre sanglots s'ha remuntat a l'estiu del 1982, en què diu que tenia un calendari amb les seves activitats igual que feia el seu pare, i ha assegurat que les nits en què Ford assegura que va tenir lloc l'agressió ell no era allà.

També ha assenyalat que havia sigut molt dur haver d'explicar a les seves filles tot el cas.

"Nego categòricament i inequívocament l'acusació llanç ada contra mi per Ford. Mai vaig tenir una trobada sexual o física de cap mena amb la doctora Ford. No estic qüestionant que Ford hagués estat agredida sexualment per alguna persona en algun lloc i en algun moment. Però jo mai li he fet res a ella ni a ningú ", ha dit. "Juro davant d'aquest comitè i davant de Déu que soc innocent d'aquest càrrec", ha dit al final del discurs.