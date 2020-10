Leopoldo López abandona Veneçuela i arribarà a Espanya "molt aviat"

El líder opositor de Veneçuela Leopoldo López, que estava refugiat a la residència de l'ambaixador espanyol de Caracas, ha fugit de Veneçuela i, segons ha confirmat a l'agència de notícies Efe el seu pare, "molt aviat" arribarà a Espanya. Segons la versió del pare, el líder opositor va decidir deixar per "la seva pròpia voluntat" la residència de l'ambaixador d'Espanya divendres. López s'hi refugiava des del 30 d'abril del 2019, després de ser un dels responsables -juntament amb Juan Guaidó- de l'alçament fallit contra el govern de Nicolás Maduro.

Segons informacions d'Efe, López va aconseguir sortir del país a través d'una "ruta clandestina" cap a la frontera de Colòmbia. El pare, però, diu que ja no és a Colòmbia, i no ha volgut detallar la seva ubicació actual per "motius de seguretat". El que sí que ha confirmat és que el seu fill serà "ben aviat" a Espanya, una maniobra que està "en negociació amb el govern d'Espanya".

Els pares del polític veneçolà ja resideixen a Madrid, i tenen nacionalitat espanyola des del desembre del 2015, concedida llavors per l'executiu de Mariano Rajoy. A més a més, el 4 de juny del 2019 també va arribar a Espanya Lilian Tintori, dona de l'opositor veneçolà, juntament a la seva filla menor.

Figura clau de la política veneçolana

Activista i líder dels sectors més durs de l'oposició, el polític veneçolà va ser un actiu en les mobilitzacions que van acabar en el fallit cop d'estat al llavors president Hugo Chávez. El 2008 va ser inhabilitat per a càrrecs públics i no va poder presentar candidatura a l'alcaldia de Caracas. La seva figura no ha generat tradicionalment unió entre l'heterogènia oposició veneçolana, molt fragmentada i que no ha sigut capaç de superar les diferències. El 2015 la justícia el va condemnar a 13 anys de presó per instigar a la violència en les manifestacions antigovernamentals de l'any anterior, en què van morir desenes de persones.

Va complir la seva condemna durant gairebé tres anys en una presó militar i, posteriorment, va ser traspassat a arrest domiciliari fins a ser alliberat l'abril del 2019 aprofitant l'intent d'alçament de Guaidó. Des de llavors havia estat refugiat a casa de l'ambaixador espanyol. El govern de Maduro havia emès una ordre de cerca i captura contra ell.