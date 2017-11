L’erupció del volcà de Bali cancel·la desenes de vols

Després de dos mesos d’espera des que es van sentir els primers tremolors, el volcà Agung de l’illa indonèsia de Bali va entrar finalment en erupció dissabte a dos quarts de sis de la tarda. La columna de fum i cendra de 1.500 metres, que diumenge va arribar fins als 6.000 metres per sobre del cràter, va obligar a evacuar 24.000 persones i va cancel·lar desenes de vols tant a Bali com a l’illa veïna de Lambok. De fet, com que els vents portaven les cendres cap a l’est, on és Lambok, l’aeroport d’aquesta illa es va tancar al públic diumenge, mentre que el de Bali es mantenia obert però amb moltes afectacions.

L’última vegada que l’Agung va entrar en erupció, el 1963, va acabar amb la vida de més de 1.100 persones, va arrasar pobles sencers i va estar actiu gairebé un any sencer.

Els 24.000 evacuats d’ahir se sumen a 25.000 persones que encara estan fora de casa seva. Al setembre, quan els primers tremolors van alertar d’una possible erupció, fins a 145.000 persones van fugir dels voltants de la muntanya Agung, ubicada al nord-est de l’illa de Bali. Però en veure que l’erupció no es materialitzava, la majoria va acabar tornant a casa, tot i que 25.000 estan encara evacuats, la majoria en campaments improvisats pel govern i en condicions molt precàries.

Després d’una petita erupció no magmàtica dimarts passat, l’erupció magmàtica es va produir finalment dissabte a la tarda, amb una columna de fum i cendra de 1.500metres. Una segona erupció dissabte a la nit i encara una altra diumenge a la tarda van elevar el fum als 6.000 metres en el seu pic. Els vents portaven la cendra cap al sud-est, cap a Lambok, on l’aeroport es va tancar ahir a la tarda després d’haver cancel·lat 26 vols, 4 dels quals internacionals.

Passatgers atrapats a Bali

L’aeroport internacional de Bali, en canvi, es mantenia ahir obert, però 2.350 passatgers hi havien quedat atrapats esperant poder sortir del país. La cancel·lació de 45 vols d’entrada i sortida va afectar un total de 5.500 viatgers. L’alerta per a l’aviació es va elevar ahir a vermell (màxim), mentre que l’agència de gestió d’emergència indonèsia manté el nivell d’alerta d’erupció a 3 sobre 4.

Amb més de 5 milions de visitants a l’any, Bali és un dels principals destins turístics del sud-est asiàtic amb una oferta de platja, surf i temples. Però els desplaçaments a la regió del volcà, Karangasem, s’han desplomat des del setembre.

El perímetre de seguretat s’ha fixat en un radi de 7 quilòmetres al voltant del cràter. Però, més enllà, almenys set localitats es van despertar ahir amb una pluja de cendra que amarava carrers, edificis i, fins i tot, la roba dels vianants. A Klungkung, una regió situada entre el volcà i la capital de Bali, Denpasar, es van repartir 10.000 mascaretes. “El volcà ara emet cendra, però cal seguir vigilant davant la possibilitat d’una erupció explosiva”, van alertar des de l’agència geològica.