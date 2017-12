L’exconseller de seguretat de Trump admet que va mentir a l’FBI

El cas Russiagate apunta al cercle del president. Michael Flynn, exassessor de Seguretat Nacional de Donald Trump, es va declarar ahir culpable d’haver mentit a l’FBI sobre les seves converses amb l’ambaixador rus als Estats Units el desembre passat. I va revelar que està cooperant amb el fiscal especial Robert Mueller, que l’investiga sobre la presumpta ingerència russa en les eleccions a la Casa Blanca del 2016.

Aquest nou pas de la investigació posa contra les cordes Trump. El general retirat va assegurar que “un membre sènior de l’equip de transició” del president li va demanar que contactés amb el Kremlin. I aquesta persona seria el mateix president, segons la televisió ABC i l’agència AP, que esmenten un confident de Flynn.

Si es confirma aquesta explosiva informació, el cas implicaria directament Trump per primera vegada. Però la Casa Blanca es va afanyar a distanciar-se de l’exconseller de Seguretat Nacional i va recordar que va ser acomiadat després de només 25 dies en el càrrec.

Flynn, un dels assessors més importants de Trump durant la campanya electoral, va ser obligat a dimitir quan el diari Washington Post va revelar que els serveis secrets nord-americans tenien proves que va enganyar el vicepresident nord-americà, Mike Pence, sobre la naturalesa dels seus contactes amb el diplomàtic rus Serguei Kisiliak. En dues converses telefòniques va intentar aconseguir els favors del Kremlin per impedir una votació sobre Israel a l’assemblea general de l’ONU i per evitar les seves represàlies a les sancions que va imposar el llavors president Barack Obama contra Rússia per la seva suposada ingerència electoral.

“Res en la declaració de culpabilitat [de Flynn] o el càrrec [que se li imputa] implica ningú que no sigui el mateix Flynn”, va subratllar l’advocat del president, Ty Cobb, en un comunicat. I va interpretar l’acusació contra Flynn com un indici que la investigació es podria tancar en un futur pròxim.

El general retirat és el quart imputat del cas conegut com a Russiagate. Els tres restants són l’excap de la campanya de Trump, Paul Manafort; el seu soci, Rick Gates, i George Papadopoulos, un assessor electoral en política exterior que també es va declarar culpable de mentir a la policia federal.

Més imputacions

La cooperació de Flynn amb la investigació podria derivar en més imputacions. I, per tant, l’ombra de sospita que s’ha instal·lat sobre la presidència de Trump des del principi es mantindrà.

Durant la declaració al jutge de Flynn, el representant de la fiscalia especial va assegurar que l’exconseller de Seguretat Nacional va informar de les seves converses amb l’ambaixador rus a “importants membres” de l’equip que preparava la transferència de poder entre Obama i Trump. El magnat novaiorquès va guanyar les eleccions presidencials a principis de novembre del 2016 però no va prendre possessió del càrrec fins al 20 de gener d’aquest any.

“Reconec que les accions que he admès al tribunal avui van ser equivocades i, a través de la meva fe en Déu, estic treballant per fer les coses correctament”, va dir el militar retirat en un comunicat. Flynn també és investigat per la policia federal per fer de lobista per a Rússia i Turquia sense registrar-se. Les seves accions podrien arribar a ser considerades traïció. D’altra banda, alguns mitjans nord-americans especulaven que podria haver arribat a un acord amb la fiscalia especial per evitar que s’imputi el seu fill, perquè va treballar en la seva empresa que va assessorar aquests dos països.

La notícia sobre Flynn va arribar el mateix dia que el Senat aprovava una legislació per retallar impostos -i que els demòcrates afirmen que beneficiarà sobretot els rics i les grans empreses-. La reforma fiscal podria ser el primer gran triomf legislatiu del president, després d’haver fracassat en l’intent de complir la promesa de revocar la llei sanitària del seu predecessor, l’anomenada Obamacare.

Amb la declaració de culpabilitat d’una de les persones més pròximes al president no s’ha demostrat cap conspiració de la campanya electoral de Trump amb Moscou per perjudicar la seva rival, Hillary Clinton, i millorar les seves opcions de victòria. Però sí que podria donar proves d’obstrucció a la justícia del president. L’exdirector de l’FBI, James Comey, ha dit que va ser acomiadat pel cas Russiagate.