L'indult a Fujimori divideix el Perú

L'indult a l'expresident peruà Alberto Fujimori, condemnat a 25 anys de presó per matances i segrestos durant el seu mandat (1990-2000), divideix novament el Perú, un país que viu el Nadal entre l'alegria dels seus seguidors i la indignació dels seus detractors, que ja han anunciat que treballaran per tornar-lo a presó perquè acabi de complir condemna per violacions als drets humans.

La llibertat de Fujimori obre un escenari imprevisible en la política nacional. L'actual president, Pedro Pablo Kuczynski, ha estat durament criticat per haver-ho indultat. L'indult, publicat avui al diari oficial El Peruà, no només eximeix Fujimori de seguir a la presó per la mort de 25 persones en dues matances d'un grup militar encobert, sinó que també el lliura de ser processat per una altra matança en la qual van morir sis persones més.

Els familiars de les víctimes d'aquests crims han anunciat que presentaran un recurs a la Cort Interamericana de Drets Humans perquè anul·li l'indult, que consideren com un acte d'impunitat. Ho faran basats en la convicció que l'indult no es va atorgar per les raons mèdiques adduïdes en la resolució, sinó per un acord polític sota la taula entre Kuczynski i Fujimori, amb la intenció el primer pugui seguir governant a canvi de la llibertat del segon. Kuczynski va signar l'indult només tres dies després de salvar-se de ser destituït pel Congrés gràcies als vots de deu congressistes fujimoristes rebels amb el seu grup, i liderats per Kenji Fujimori, fill de l'exmandatari, qui havia demanat al president que indultés al seu pare. També ha molestat la celeritat amb què es va fer el tràmit, ja que tot just van passar dues setmanes des que es va presentar la sol·licitud. A més, un dels membres de la junta mèdica que va recomanar l'indult és el metge personal de Fujimori.

L'indult, anunciat per Kuczynski poques hores abans del Nadal, ha estat durament criticat pels moviments contraris a Fujimori: forces polítiques demòcrates i activistes i organitzacions defensores dels drets humans. Mentrestant, Fujimori continua avui internat en una clínica de Lima, a la qual va ser traslladat divendres passat des de la presó on estava empresonat i a la qual ja no tornarà una vegada que acabi la seva hospitalització.

Segons l'informe de la junta mèdica que va recomanar l'indult, Fujimori pateix fibril·lació auricular paroxística, hipertensió, insuficiència mitral, càncer de llengua del qual ha estat operat en sis ocasions i una hèrnia lumbar, el que pot agreujar-se si continua a la presó.