Macron s'estampa en una tassa per reformar l'Elisi

La 'Macromania' és història i la popularitat a casa del president francès és tan baixa que les taxes d'acceptació ciutadana han tocat terra, fins i tot estan més avall que les de François Hollande. Però a l'Elisi han cregut que Emmanuel Macron encara té tirada i és un bon reclam per a una botiga oficial que ha posat en el mercat virtual productes amb la figura del president. L'objectiu d'aquesta sobreexposició no és una altra que ajudar a finançar les costoses obres de renovació de l'edifici de l'Elisi, la seu presidencial.

A la Botique de l'Elisi, la cara de Macron és el producte, estampat en tasses, cartells o samarretes. A banda, també s'han aprofitat algunes de les expressions que han causat més fortuna per crear com una mena de lemes: 'Croquignolesque' (irrisori) o 'Poudre de Perlimpinpin', que va utilitzar per referir-se a alguna cosa suposadament miraculosa però ineficaç, competeixen per tenir el favor del públic, segons informa l'agència Efe.

Entre els prop de 60 productes disponibles hi ha preus per a diversos pressupostos: des d'una simple postal amb el seu retrat que es pot adquirir per dos euros, fins a un braçalet d'or amb una de les tres paraules –"llibertat", "igualtat", "fraternitat"– que conformen el lema de la República, que en costa 250. Altres preus són u n pòster amb el retrat oficial i un llapis per 9,90 euros, una tassa per 24,90 euros o la fotografia d'un eufòric i fora de protocol Macron celebrant un gol de la selecció francesa en la final contra Croàcia del Mundial de Rússia per 55 euros.



Amb els diners recaptats per la venda virtual les autoritats esperen poder donar "una segona joventut" al palau de l'Elisi, inaugurat el 1722, tot i que no va ser fins més d'un segle després que es va convertir en la seu de la presidència francesa.

Encara que la idea comercial no és nova, ja que sota el mandat del conservador Nicolas Sarkozy es va registrar el 2010 la marca "Presidència francesa", l'ambició de l'Administració Macron supera la de la seva predecessora, amb el projecte de fer edicions limitades per commemorar dates assenyalades. Una iniciativa semblant fa anys que funciona a la Casa Blanca o la casa dels Windsor, al Regne Unit, i a Espanya el Congrés de Diputats té oberta una botiga a la madrilenya Carrera de San Jerónimo.

Presidència explica a la web que, més que una etiqueta, aquest "Fet a França" de què fa gala cada producte suposa també un suport incondicional per a les empreses del país, ocupació i un reconeixement a l'excel·lència de les arts locals.