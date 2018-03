"Madrid ha de començar a parlar amb els seus oponents i abandonar els empresonaments": l'editorial del 'Times', crític amb Rajoy

"Madrid ha de començar a parlar amb els seus oponents i abandonar els empresonaments". Així acaba l'editorial de 'The Times' que es posiciona sobre la situació a Catalunya amb diverses crítiques al govern de Rajoy. "Madrid té una por existencial del secessionisme, no només a Catalunya, sinó també al País Basc. I això no és cap excusa per tractar un moviment pacífic i una mica desorganitzat com si fos un perillós exèrcit rebel", afegeix.

El rotatiu considera que el govern espanyol "ha gestionat el separatisme amb imprudència, mà dura i una vocació aparent d'empitjorar la situació". A més, exposa detalladament com la policia va "requisar urnes" i "va disparar pilotes de goma contra catalans de totes les edats" l'1 d'octubre. "Centenars de persones van ser hospitalitzades", afegeix.

També s'hi detalla la situació dels presos polítics i dels exiliats i la intervenció del govern espanyol mitjançant l'aplicació de l'article 155. "En dies, 13 polítics catalans van ser empresonats, posats en llibertat sota fiança, o exiliats. El govern català va ser acomiadat i es va imposar la direcció de Madrid", diu.

El text explica com Puigdemont va ser proposat com a candidat però l'euroordre dictada, primer per la jutge de l'Audiència Nacional i ara per Llarena, en va impedir la investidura, i com es va proposar, en segon lloc, Jordi Sànchez i, en tercer lloc, Jordi Turull, també empresonat.

L'editorial del rotatiu carrega contra Rajoy, que, diu, "no ha fet ni un petit moviment real per mirar d'entendre per què una proporció tan important de catalans vol la independència. Per contra, ha adoptat una actitud d'indignació legalista, mentre la policia i els tribunals espanyols han perseguit els referents del separatisme amb afany".

El text diu que "en dues ocasions, la policia havia escorcollat el jet privat de Pep Guardiola", aparentment, per "por que fos utilitzat per amagar Puigdemont".

Tanmateix, el rotatiu es mostra contrari a la independència i a favor d'un consens autonomista. A l'editorial s'hi pot llegir que "la independència de Catalunya és probablement una mala idea" que aniria "en contra dels interessos de la majoria de la nació espanyola i molt probablement en contra dels interessos de la mateixa nació", però que "en un ambient més calmat, és possible que la majoria s'allunyi de la idea de la independència a canvi de concessions a l'autogovern i el retorn a l'estabilitat".

L'editorial insta el govern de Rajoy a passar a l'acció política i abandonar els processaments judicials. "Mirant de fer una demostració de força, el govern de Rajoy sembla estar en pànic. Pitjor encara: perd la seva autoritat moral davant un moviment frívol que sovint no la mereix. Madrid ha de començar a parlar amb els seus oponents i abandonar els empresonaments", conclou.