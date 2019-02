Maduro i Guaidó mantenen el pols per l’ajuda humanitària

L’entrada al país de l’ajuda humanitària s’ha convertit en el desafiament polític del president interí Juan Guaidó davant el president bolivarià Nicolás Maduro. Aquest pols manté en expectació la població veneçolana, que es mou entre una constant onada de rumors i a l’espera de saber quin dels dos bàndols presidencials serà el guanyador. Guaidó compta amb el suport dels Estats Units, el Canadà i part de la Unió Europea, que han anunciat l’assignació de més de 60 milions de dòlars en ajuda humanitària destinada als principals centres d’emmagatzematge del país.

Aquest ajut s’espera des del 2 de febrer, quan Guaidó va anunciar davant d’una multitud de seguidors que els primers carregaments d’aliments i medicines ja estaven de camí a Veneçuela a través de tres punts geogràfics: Colòmbia, el Brasil i una illa del Carib. Les associacions de metges s’han sumat a aquesta iniciativa de l’oposició. Fins el diumenge passat, un total de 1.850 doctors s’ha inscrit en els programes que coordina l’associació civil de Metges Units de Veneçuela (MUV), l’encarregada de gestionar el corredor humanitari. “La MUV compta amb el grup de metges organitzats del país més gran. La nostra aportació a la part final del lliurament de l’ajuda als pacients tindrà el suport i el control necessari. Hem de ser supervisors i denunciar si hi ha desviaments de l’ajuda”, manifesten a través d’un comunicat. El diputat a l’Assemblea Nacional, Miguel Pizarro, president de la Comissió Especial per al Seguiment de l’Ajuda Humanitària, en roda de premsa ahir va anunciar que la primera ajuda es destinarà a cinc hospitals del país.

A més, el diputat va fer una crida als funcionaris públics, civils i militars: “Cal prendre una decisió clara: o s’està del costat de la indolència o s’ajuda el poble que té necessitats ... Hi ha una oportunitat d’or per demostrar als veneçolans que els militars estan del costat de la solució i deixar de ser còmplices”.

Més CLAP

Per la seva banda, Maduro descarta amb contundència l’entrada d’aquest ajut perquè considera que no hi ha una crisi humanitària, i exigeix que s’aixequin les sancions econòmiques: “A Veneçuela no pot fer-se una proposta falsa d’ajuda humanitària. [...] No som captaires!”. En aquest sentit, el mandatari va convocar a través del seu compte de Twitter una “jornada nacional de solidaritat i consciència”, a fi de recollir 10 milions de signatures, per exigir a “l’imperialisme nord-americà” retirar les amenaces de guerra contra Veneçuela.

El govern també s’ha centrat en l’acceleració en el lliurament d’aliments als veneçolans, a través dels Comitès Locals de Proveïment i Producció (CLAP), que són grups de distribució d’aliments promoguts pel govern de Nicolás Maduro des del 2016 .

Aquesta caixa d’aliments bàsics arriba un cop al mes (de vegades amb retards) als barris veneçolans. El preu d’aquestes caixes oscil·la entre els 3 i 5 euros, al canvi. Les famílies inscrites al programa de proveïment tenen dret a la compra de només una caixa. “Hem de regularitzar el sistema i em fixo com a meta el primer trimestre. Tenim les reserves suficients. Ara durant aquest primer trimestre de l’any vull portar el mercat CLAP cada quinze dies a les cases veneçolanes”, va dir el vicepresident d’Economia Tareck el-Aissami.

Guaidó va denunciar que la cúpula militar podria segrestar els aliments enviats pels països per després ser distribuïts en els CLAP. “Apel·lo als militars perquè això no passi, això és per salvar vides, vostès tenen coberts on el menjar es va fer malbé”. A més, va assenyalar que la propera convocatòria per a mobilitzar-se es farà amb l’objectiu de protegir l’ajuda humanitària. “Hi ha possibilitats que confisquin l’ajuda humanitària, que la vulguin robar, per això demanarem al poble una gran mobilització per protegir l’ajuda humanitària, la propera convocatòria tindrà a veure amb això”.

D’altra banda, el papa Francesc va dir que encara no ha llegit la carta que li ha enviat el president Maduro, en què li sol·licita que el Vaticà torni a fer de mediador i obri un diàleg en la crisi política oberta. El Papa no va tancar la porta a liderar aquest procés però va avisar que és indispensable que “abans” li demanin “totes dues parts”. A bord de l’avió papal, Francesc va comparar la mediació política a Veneçuela amb un conflicte matrimonial. “És com quan la gent va a veure el capellà perquè hi ha un problema entre marit i dona: hi va un... I l’altra part, ve o no ve? Vol o no vol?”, va dir.