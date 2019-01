Maduro descarta convocar eleccions presidencials i s'obre a unes legislatives

El president veneçolà, Nicolás Maduro, ha dit aquest dimecres que seria "molt bo" un avançament de les eleccions a l'Assemblea Nacional, controlada actualment per l'oposició, però ha descartat rotundament eleccions presidencials abans del 2025. "Seria molt bo que hi hagués eleccions avançades al Parlament veneçolà. Seria una bona manera que hi hagués debat polític i una solució per al vot popular", ha assenyalat en una entrevista a l'agència russa Sputnik.

"Jo estaria d'acord que s'avancin, a través d'un decret de l'Assemblea Nacional Constituent, les eleccions de l'Assemblea Nacional i que això serveixi com a vàlvula d'escapament a la tensió que el cop d'estat imperialista ha injectat a Veneçuela", ha afegit. En principi, les parlamentàries s'haurien de celebrar el 2020.

Però Maduro ha descartat de pla noves eleccions presidencials, tot i l'ultimàtum donat per Espanya i altres països europeus, que han amenaçat amb reconèixer l'autoproclamat "president encarregat" Joan Guaidó com a cap d'estat del país si Maduro no convoca comicis. "No acceptem l'ultimàtum de ningú del món, ni acceptem el xantatge. A Veneçuela hi ha hagut eleccions presidencials, hi ha hagut un resultat, i si l'imperialisme vol noves eleccions que s'esperi al 2025", ha sostingut, en referència als comicis celebrats el maig passat, en els quals l'oposició no va participar per falta de garanties.

Segons l'opinió de Maduro, desconèixer els resultats de les presidencials "és un despropòsit del grup de països alineats com a satèl·lits de la política de Donald Trump". Segons el mandatari: "És el retorn al nou colonialisme, en què, des d'una capital europea, des de Washington, diuen a qualsevol país de l'Àfrica, de l'Àsia, de l'Amèrica Llatina, del Carib, a qualsevol país del món: «No reconec les teves eleccions, repeteixes-les ». ¿Però qui són ells per dictaminar una cosa així?", ha qüestionat. Maduro ha defensat que ell va obtenir "el 68% dels vots" i "el 32% del cens electoral en general", la qual cosa constitueix, segons ell, "gairebé el doble de qualsevol primer ministre d'Europa, que guanyen les eleccions amb el 15% o el 16% del cens". "Per què ells són legítims i jo no?"

D'altra banda, el mandatari veneçolà ha acusat Trump d'haver donat ordre d'assassinar-lo. "Sens dubte, Donald Trump ha donat l'ordre de matar-me i li ha dit al govern colombià i les màfies de l'oligarquia colombiana que em matin", ha assegurat. En aquest sentit, ha subratllat: "Si a mi em passés alguna cosa algun dia, en serien els responsables Donald Trump i el president de Colòmbia, Iván Duque". "Mentrestant em continuaré protegint. Tenim bons sistemes de protecció, bona assessoria mundial, i a més tenim la protecció principal, la protecció del nostre Déu creador, que em va donar llarga vida", ha afegit.