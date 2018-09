Maduro: "Estic disposat a encaixar la mà de Trump"

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha assegurat que està disposat a "encaixar la mà i dialogar" amb el nord-americà Donald Trump, tot i que alhora ha acusat Washington d'orquestrar una campanya per criminalitzar el seu govern i justificar així una intervenció amb l'excusa de socórrer la ciutadania davant d'una crisi humanitària. Maduro ha afirmat que aniria a la reunió amb la voluntat de tractar qualsevol tema, en un moment en què la pressió internacional i la de l'administració Trump en especial s'accentua contra el règim, amb una denúncia de sis països davant del Tribunal Penal Internacional i més sancions econòmiques.

No obstant, Maduro ha insistit que la crisi de Veneçuela és conseqüència dels atacs dels Estats Units, que fan servir per anar contra el país caribeny "el mateix esquema de les armes de destrucció massiva a l'Iraq", unes acusacions que finalment van resultar falses.

En aquest sentit, ha demanat a l'ONU que investigui el suposat atemptat que va patir a principis del mes d'agost quan presidia una desfilada militar a Caracas, durant la qual va esclatar un dron. "S'ha construït a nivell mediàtic un expedient contra el nostre país per fer veure que hi ha una crisi humanitària i perquè s'utilitzi el concepte de les Nacions Unides per a una intervenció d'una coalició de països encapçalada pels Estats Units i amb el suport dels seus governs satèl·lit", ha afirmat. Segons Maduro, darrere de l'atac hi ha Washington, a qui hauria transmès les identitats dels responsables ideològics de l'atemptat. També ha assenyalat, però, que els autors materials van rebre entrenament a Colòmbia i que les ambaixades d'aquest país, Xile i Mèxic haurien facilitat la fugida dels involucrats.

Poc abans, Trump havia afirmat que no descarta cap intervenció, "ni tova ni dura", per actuar a Veneçuela, ja que, va dir, "totes les opcions són damunt la taula", en clara referència a la via militar. A més, en saber que Maduro finalment havia acudit a l'Assemblea de l'ONU, el nord-americà es va mostrar disposat a una trobada. "Si [Maduro] és aquí, si es vol reunir... No ho havia pensat ni entrava dins dels meus plans, però si puc ajudar, per això soc aquí".