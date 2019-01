Nicolás Maduro reafirma la presidència en una polèmica investidura

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha jurat aquest dijous el seu segon període de govern, que el mantindrà al poder fins a l'any 2025. La delicada situació que viu el país llatinoamericà, sacsejat per una crisi econòmica, social i política que s'accentua, ha marcat tant els comicis presidencials del maig passat com el consegüent camí cap a la investidura del president, a qui s'acusa d'haver-se ajudat del frau per aconseguir la reelecció.

#EnVivo 📹 | Juramento como Presidente Constitucional para el periodo 2019–2025, en compañía del pueblo venezolano y las delegaciones de Alto Nivel, de los pueblos y gobiernos del mundo. https://t.co/WGXZNIABXL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 de enero de 2019

Aquest dijous, doncs, el polèmic mandatari ha fet jurament del càrrec davant del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), a Caracas, en una solemne cerimònia qualificada per l'oposició i bona part de la comunitat internacional d'inici de la "usurpació" de la presidència de Veneçuela.

Desacord internacional

Països com els Estats Units, Xile, Colòmbia i l'Argentina ja han assegurat que es tracta d'un acte "totalment il·legítim". A l'altra banda de l'oceà, la Unió Europea i els seus estats membres ja havien anunciat que no participarien en aquesta controvertida investidura.