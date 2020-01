Di Maio dimiteix com a líder del Moviment 5 Estrelles a Itàlia

El líder del Moviment 5 Estrelles (M5E), Luigi Di Maio, ha anunciat als seus ministres que dimiteix com a cap polític de la formació en una reunió aquest dimecres. L'actual ministre d'Afers Estrangers, de 33 anys, tira la tovallola arrossegat per una crisi interna que ha portat a abandonar el partit una trentena de parlamentaris crítics, entre diputats i senadors, i que amenaça de posar en risc l'estabilitat de la coalició amb els socialdemòcrates del PD, que governa a Itàlia des del setembre de l'any passat.

" Ha arribat el moment de refundar-se. Avui es tanca una era. He dut a terme el meu deure " , ha dit emocionat Di Maio , en un llarg discurs pronunciat davant la militància i en què h a advocat per continuar l' experiència política al capdavant de l' executiu. " El govern ha de continuar" , ha assegurat . El polític , que continuarà ocupant el ministeri d'Afers Estrangers , ha defensat el seu treball com a líder d el partit i ha carregat contra els que han intentat torpedinar-lo des de les files de la seva mateixa formació. " Els pitjors enemics no són els que t' imagines tenir , són els que des de dins treballen no per al grup , sinó per a la seva pròpia visibilitat. Persones que no treballen per aconseguir solucions, sinó per destruir " , ha sentenciat.

Luigi Di Maio va ser elegit cap polític del M5E en unes primàries celebrades el 2017 després del pas enrere de l'històric fundador, el còmic Beppe Grillo, i es va convertir des de llavors en una mena de guia espiritual dels grillini. Va ser ell precisament qui va empènyer la formació a pactar amb el PD després que el líder de la Lliga, Matteo Salvini, soci del M5E en l'anterior executiu, donés per trencada l'aliança després de quinze mesos de govern per forçar unes eleccions anticipades que mai hi va haver. Un pacte in extremis per evitar que Salvini arribés a l poder, sobre el qual el mateix Di Maio era molt escèptic, i que va portar alguns membres d el partit a abandonar la formació en protesta.

La dimissió de Di Maio com a líder del moviment es produeix només quatre dies abans de les eleccions regionals a Calàbria i l'Emília-Romanya, que a Itàlia s'interpreten com un referèndum sobre l'executiu. Especialment importants seran els resultats en aquesta última regió, històric bastió del centreesquerra, on una victòria del centredreta podria fer trontollar el govern de Giuseppe Conte.

Els últims sondejos pronostiquen una batalla fins a l'últim vot entre l'actual president regional i candidat del PD, Stefano Bonaccini, i Lucia Borgonzoni, senadora de la Lliga que té el suport del centredreta. Els grillini, per la seva banda, amb prou feines obtindrien el 5% dels vots. Una sagnia que confirmaria la pèrdua de consens a què s'enfronta la formació des que va arribar al govern el 2018, gràcies a la seva aliança amb la Lliga de Matteo Salvini.



Di Maio deixa el Moviment 5 Estrelles en el pitjor moment. El partit, que va obtenir el 32% dels vots fa gairebé dos anys en les eleccions generals, tan sols compta actualment amb el 15% d'intenció. A la desafecció popular s'hi uneix una greu crisi interna. Fins a 31 dels seus parlamentaris han abandonat el moviment voluntàriament o han estat expulsats per no respectar les regles internes des del començament de la legislatura. Unes desercions que podrien posar en dificultats la coalició governamental, perquè la majoria al Senat és cada vegada més feble.



El senador Vittorio Crimi, el membre més vell del comitè de garantia del partit, assumirà la guia del moviment fins a la celebració d'un congrés al març que triarà un substitut. Entre els possibles aspirants hi ha Giuseppe Conte, que no pertany al partit malgrat que va ser el candidat proposat pel M5E a la presidència de govern; Alessandro Di Battista, exdiputat en l'anterior legislatura i representant de l'ala més ortodoxa del moviment, i el ministre d'Indústria, Stefano Patuanelli, considerat molt més moderat. "Vaig protegir el moviment de trampes i especuladors. Confio en qui vindrà després de mi", ha assegurat Di Maio, obrint la cursa cap a la seva successió i donant per acabat el seu mandat.