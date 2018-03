Malala torna al Pakistan sis anys després de l'atemptat talibà

Malala Yousafzai torna a casa, gairebé sis anys després de ser víctima d'un atemptat dels talibans per castigar-la pel seu activisme a favor de l'educació de les nenes al Pakistan. Era el 9 d'octubre del 2012 i lluny d'espantar-la, l'adolescent es va recuperar de les ferides produïdes per les bales a la cara i el cos i es va convertir en una icona global dels drets de les dones que li va fer ser la guanyadora més jove del premi Nobel de la pau, amb només 16 anys. Ara en té 20 i han canviat moltes coses des que va haver de fugir, primer cap a l'Afganistan i després, al Regne Unit, on s'ha instal·lat.

Tot just després d'aterrar amb la seva família a l'aeroport d'Islamabad, envoltada de grans mesures de seguretat, la jove ha participat en un programa de la televisió pakistanesa en què ha confessat la seva alegria de ser un altre cop al seu país. "És el millor dia de la meva vida. Encara no em puc creure que soc al Pakistan, és un somni", ha dit Malala eixugant-se les llàgrimes i excusant-se per l'emoció. "Normalment no ploro, però amb només 20 anys he vist moltes coses a la meva vida, ja", ha explicat.

Durant els quatre dies de visita al país, Malala, però, no anirà fins a Seat, la regió del nord en què va néixer i va patir l'atac, perquè malgrat que en els últims anys ha millorat força la seguretat i s'han reduït els atemptats, el govern no pot garantir la seguretat perquè encara hi ha sectors que mantenen la crítica a l'activisme de la jove, a qui consideren una agent de la CIA. A la capital, Malala i la seva família han rebut els màxims honors i fins i tot el primer ministre, Shahid Khaqan Abbas, els ha donat la benvinguda. "Estem molt contents que la nostra filla hagi tornat. Quan va haver de marxar era una nena de 12 anys, i ara ha tornat com la ciutadana més important" del país.

540x306 Malala, en una imatge d'arxiu. / SUZANNE PLUNKETT / REUTERS Malala, en una imatge d'arxiu. / SUZANNE PLUNKETT / REUTERS

L'activista ha reafirmat que continua amb la mateixa determinació d'ajudar les nenes pakistaneses a accedir a l'escola, conscient que a dia d'avui encara hi ha el risc de l'extremisme, i per això a instat les autoritats i parlamentaris del país a unir-se a la seva causa. En aquest sentit, Malala ha llançat un missatge d'esperança en afirmar que les "dones també poden ser superheroïnes, empresàries" o allò que desitgin, però ha reconegut que en molts casos "necessiten referents" amb què sentir-se identificades.

La Malala es va fer coneguda al món quan la tarda del 9 d'octubre del 2012 un grup de talibans armats amb pistoles i amb la cara tapada van irrompre a l'autobús que la duia a ella i altres companyes de tornada de l'escola. "Qui és la Malala?", van preguntar al grup de noies. La buscaven perquè, animada pel seu pare, director d'escola i sota un pseudònim, havia obert uns mesos abans un blog en llengua urdú a la BBC per explicar els seus problemes en una societat dominada per les normes establertes pels islamistes radicals. Els trets la van ferir a l'ull i a l'esquena, i li han deixat seqüeles físiques evidents. Un cop exiliada al Regne Unit s'ha convertit en una veu de referència per als drets de la infància, i en especial, de les dones de tot el món.