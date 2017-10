Masoud Barzani anuncia que deixa el govern del Kurdistan iraquià

El líder kurd, Masoud Barzani, ha informat aquest diumenge al Parlament de la regió que abandonarà la presidència del Kurdistan iraquià aquest 1 de novembre. Barzani pren aquesta decisió després de la victòria del 'sí' al referèndum d'independència del 25 de setembre, que va provocar una crisi dins el país.

"Renuncio a continuar en el càrrec [de president] després de l'1 de novembre del 2017", ha assegurat en una carta Barzani. A la missiva, llegida en una sessió a porta tancada que s'està celebrant a la capital kurda, Irbil, Barzani demana a la cambra regional que s'ocupi "dels deures i poders" del president, perquè no hi hagi un "buit de poder".

Barzani, que ha fet campanya per a l'autodeterminació kurda durant gairebé quatre dècades, ha assegurat: "Seguirem servint el Kurdistan com a peixmergues [lluitadors kurds]. Continuaré la lluita per assolir els drets del poble kurd i preservar els èxits dels kurds".

Està previst que el Parlament kurd voti el repartiment de les funcions que exerceix Barzani entre els tres poders –legislatiu, executiu i judicial– fins que se celebrin unes noves eleccions, programades per a aquest juliol, segons han informat fonts parlamentàries a l'agència Efe.

Barzani, de 71 anys, va guanyar les eleccions el 2005 i el 2009, i des del 2013 ha allargat el seu mandat per decisió del Parlament kurd sense acudir a les urnes. El líder kurd, però, governa com a president 'de facto' des del 1992, sota la dictadura de Saddam Hussein.

La seva renúncia té lloc coincidint amb les negociacions entre les autoritats kurdes i el govern iraquià per posar fi a la crisi sorgida després del referèndum d'independència celebrat al Kurdistan el 25 de setembre.

El Govern iraquià ha pres una sèrie de represàlies econòmiques i ha llançat una campanya militar per apoderar-se dels territoris que estaven sota el control de l'exèrcit kurd des del 2014 i que Irbil i Bagdad es disputen. Les dues parts van acordar divendres un alto el foc de 24 hores per permetre les negociacions, i des de llavors no s'han registrat noves hostilitats.