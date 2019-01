Màxima tensió a la República Democràtica del Congo per les denúncies de frau a les eleccions presidencials

La Comissió Electoral de la República Democràtica del Congo (RDC) ha mantingut aquest dijous a la matinada el suspens sobre el nom del successor del president Joseph Kabila escollit a les eleccions el 30 de desembre. A primera hora la comissió ha revelat els resultats provisionals i ha proclamat la victòria de l'opositor Felix Tshisekedi, amb el 38,6% dels sufragis. Immediatament després l'Església catòlica i els candidats rivals han denunciat frau. Es preveu, doncs, una jornada complicada al país.

Els perdedors, entre els quals hi ha el candidat oficialista Emmanuel Ramazani, poden recórrer al Consell Constitucional, que té deu dies per pronunciar-se sobre la validesa del resultat. L'exèrcit s'ha desplegat al país.

Les eleccions es van suspendre fins a tres vegades des de finals del 2016, quan es va acabar el segon mandat de Kabila (la Constitució no li permetia presentar-se a la reelecció). Hi havia tres candidats favorits: Ramazani, l'home de la continuïtat, i els dos opositors, Tshisekedi i Martin Fayulu.

El resultat anunciat ara no es correspon amb el recompte que ha efectuat la Conferència Episcopal del país, que dona com a guanyador Fayulu, que ja ha denunciat una "tupinada electoral" i ha afirmat que "el resultat no té res a veure amb la veritat de les urnes". París, a través del ministre d'Afers Estrangers, Jean-Yves Le Drian, també ha posat en dubte el resultat oficial i ha fet una crida a la calma. "Les coses es poden torçar perquè Fayulu era a priori el líder emergent de les eleccions", ha afegit.

Tshisekedi és criticat per una aproximació al govern: "Faig un homenatge al president Joseph Kabila. Ara ja no el considerem un adversari, sinó més aviat un soci en l'alternança democràtica al nostre país", va declarar divendres a la seu del seu partit. El país no ha viscut mai un traspàs de poders pacífic.

Des del 31 de desembre, quan va començar l'escrutini, internet està tallat a tot el país.