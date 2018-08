May, a la desesperada, envia una carta en què demana "pragmatisme" als 'brexiters' durs

La primera ministra britànica, Theresa May, ha enviat una carta als diputats 'tories' per demanar-los suport al seu últim pla del Brexit i ha recalcat que en cap cas és una oferta que suposi una cessió als desitjos de la Unió Europea.

Aquest pla, conegut com Chequers, preveu, entre altres coses, la creació d'un mercat comú de béns i productes agrícoles, la qual cosa comportaria que la duana britànica recaptés impostos en nom dels Vint-i-set i després passés comptes amb Brussel·les. L'ala dura del partit conservador rebutja el punt, i la proposta ha suposat un trencament total de les dues ànimes 'tories', il·lustrat amb les dimissions de David Davis, el negociador britànic davant la UE, i del ministre d'Exteriors, Boris Johnson, que va ser la cara del 'leave' ['marxar'] durant la dura campanya per al referèndum del 2016.

Letter from PM 'selling' her Chequers deal to party members has arrived: pic.twitter.com/FrOjQgVmPi — Phil King (@CllrPhilKing) 8 d’agost de 2018

En la carta que ha fet arribar als parlamentaris, May insisteix que les seves propostes respecten el resultat del referèndum, en el qual els britànics van votar a favor de sortir de la UE i donar per acabades quatre dècades de relació amb Europa.

Segons explica la 'premier', l'única manera de desbloquejar la falta d'avenços en les negociacions, i a tan sols mig any del divorci, és que hi hagi "pragmatisme i compromís" per part del Regne Unit i del bloc europeu, afirmació que té més de desafiament per a Brussel·les que no de concessió.

El Regne Unit i la UE aspiren a pactar el marc de la futura relació bilateral per al Consell Europeu d'octubre, si bé de moment mantenen diferències al voltant d'aquest Llibre Blanc que Londres va enviar a Brussel·les el passat 12 de juliol.

En les últimes setmanes, el negociador comunitari, Michel Barnier, ha indicat que es podria pactar un acord comercial ampli que alhora preservés la frontera entre la província britànica d'Irlanda del Nord i la República d'Irlanda.

La frontera entre les dues Irlandes segueix sent un escull, ja que l'objectiu és que es mantingui invisible per no perjudicar el procés de pau a la província.