Merkel demana als alemanys que es quedin a casa per Nadal: "El preu de 590 morts al dia és innacceptable"

En un emotiu discurs al Bundestag, la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha fet una crida als alemanys perquè renunciïn a les celebracions de Nadal en família i no es reuneixin en grans grups, especialment amb gent vulnerable com les persones grans. "Ho sento, ho sento molt des del fons del meu cor, però si el preu a pagar són 590 morts al dia, és inacceptable des del meu punt de vista", ha dit, cosa que ha aixecat forts aplaudiments.

"I quan els científics ens estan pràcticament implorant que reduïm els nostres contactes durant una setmana abans de veure l'avi i l'àvia, i la gent gran aquest Nadal, llavors potser hauríem de pensar bé si no podem trobar la manera de començar les vacances escolars el dia 16 en lloc del 19. Què direm quan mirem enrere en aquest esdeveniment únic en un segle si no podem trobar una solució per a aquests tres dies?", ha afegit.

Visiblement emocionada, i conscient del sacrifici que per a molta gent suposarà no poder celebrar Nadal amb la família, la cancellera ha insistit: "Si tenim massa contactes els dies abans de Nadal i acaba sent l'últim Nadal que passem amb els avis, llavors és que alguna cosa l'haurem fet malament. No hauríem de deixar que passés".