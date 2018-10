Mike Pompeo es reunirà diumenge amb Kim Jong-un

El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, viatjarà a Pyongyang per reunir-se aquest diumenge amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, en marc dels contactes bilaterals per avançar en el procés de desnuclearització de la península coreana i preparar una segona cimera entre els líders de Corea del Nord i el president nord-americà, Donald Trump.

Aquest viatge mostra el "progrés i impuls" en la normalització de les relacions entre Washington i Pyongyang, tal com ha informat la nit d'aquest dimarts la portaveu del Departament d'Estat, Heather Nauert, en roda de premsa. "Aquestes converses van en el camí correcte, i ens sentim prou confiats com per pujar en un avió i anar-hi", ha afegit Nauert.

Es tracta del tercer viatge de Pompeo com a secretari d'Estat a Corea del Nord.

Gira asiàtica de Pompeo

La gira asiàtica del secretari d'Estat començarà al Japó, el 6 i 7 d'octubre; posteriorment anirà a Pyongyang per reunir-se amb Kim Jong-un el diumenge 7 d'octubre, i les seves dues últimes parades seran a Corea del Sud i a la Xina.

Durant aquesta nova reunió amb el líder del Nord s'espera que Pompeo tracti, a més, detalls sobre una possible segona reunió d'alt nivell entre el líder nord-coreà i el president Trump. De fet, el mateix Trump va assegurar la setmana passada que la seva segona reunió amb Kim serà "bastant aviat", i va explicar que Pompeo farà els tràmits perquè aquesta trobada se celebri en un "futur immediat".