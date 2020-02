Mor pel coronavirus el doctor xinès que va alertar del virus

Li Wenliang, l'oftalmòleg que va donar la primera alerta sobre el coronavirus, ha mort aquest dijous a causa de la infecció del virus, en un hospital de la ciutat de Wuhan on estava ingressat, segons informen diversos mitjans. El 30 de desembre Li havia avisat de l'aparició de casos positius d'un estranya infecció, però com a resposta va rebre una citació policial i va haver d'anar a declarar a comissari acusat de propagar rumors. No obstant això, els gairebé 30.000 infectats declarats i més de 500 morts han acabat per donar la raó als seus temors i arran de la notícia de la seva desaparició s'han multiplicat els missatges de condol d'internautes xinesos, que el consideren un autèntic heroi injustament tractat.

Durant tot el dia hi ha hagut una gran confusió al voltant del seu estat de salut perquè el doctor s'ha convertit en una figura coneguda i respectada. A primera hora de la tarda els mitjans locals i internacionals han afirmat que Li havia mort, però poc després l'hospital on estava ingressat ha desmentit el fatal desenllaç i ha afirmat que es trobava en estat crític. Finalment, al cap d'una estona les mateixes fonts del centre han confirmat la mort.

L'estat de salut de Li no és un tema menor ni simbòlic perquè el govern de la Xina ha rebut crítiques i retrets per haver amagat l'aparició de la infecció i haver reaccionat tard i malament al detectar els primers casos, un fet que ha facilitat la seva expansió a Wuhan, una ciutat de 14 milions de persones que estan aïllades en quarantena.

Li, de 43 anys, va alertar en un xat d'antics companys de la facultat de les seves sospites que estava circulant un virus estrany similar al que va causa la SARS el 2003 i va vincular almenys set dels malalts que presentaven signes d'infecció amb el mercat de peix de la ciutat, on es venen animals vius i que, en la posterior investigació, s'ha determinat com l'origen del brot.

El comentari de l'oftalmòleg va saltar de la conversa privada a les autoritats, que ràpidament el van cridar a l'ordre perquè es retractés, ja que asseguraven que estava causant por amb els seus rumors. Fins i tot Li va ser amenaçat de ser empresonat i va haver d'anar a declarar a la comissaria, on el van obligar a signar una declaració que la seva informació era falsa i evitar així enfrontar-se a ser jutjat i empresonat.

Sense citar fonts, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) havia mostrat la seva "profunda tristesa" per la mort del doctor i, en un tuit, ha valorat la feina que va fer per intentar frenar el coronavirus.

We are deeply saddened by the passing of Dr Li Wenliang. We all need to celebrate work that he did on #2019nCoV - @DrMikeRyan