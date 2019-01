Moren una mare i els seus dos fills per culpa del tabú menstrual dominant al Nepal

Al Nepal tenir la menstruació és un tabú i un risc. Quan les dones tenen la regla són aïllades de la seva família per impures i han marxar de casa. Normalment han de dormir a l'estable dels animals o en una cabana construïda manualment. Aquest dijous una dona i els seus dos fills –de dotze i nou anys– han mort, suposadament, perquè van inhalar fum mentre complien aquest període d'aïllament. I és que la mare havia encès una foguera per passar la nit a la cabana, tal com ha informat el mitjà britànic BBC.

"La mare tenia les cames plenes de cremades", ha assegurat la policia del districte a l'agència de notícies AFP. A l'espera de l'autòpsia per aclarir les causes de la mort, l'alcalde del districte, Chetaraj Baral, ha mostrat la seva costernació pel cas i ha explicat que han "deixat que la família faci el seu ritual de comiat".

Un ritual polèmic

Durant el període menstrual les dones són aïllades de les famílies, no es poden acostar als temples religiosos i tampoc poden tocar els homes. "La seva vida està condicionada per la regla", explica Iris Carbonés, una voluntària catalana d'Amics del Nepal que treballa en un projecte per combatre el tabú de la menstruació a la capital, Katmandú. Les dones, durant aquest temps, fins i tot tenen prohibit tocar certs tipus de d'aliments o banyar-se. "Pateixen moltes infeccions perquè normalment van a viure a l'estable dels animals", afegeix. "Parlar obertament de la regla al Nepal és molt estrany", assegura la voluntària.

I és que el 'chhaupadi' està molt arrelat, sobretot a les zones rurals del Nepal, on un 95% de les dones segueixen aquesta tradició, com és el cas d'aquesta última víctima, del municipi de Bijuri, a l'est del país.

A la capital, Katmandú, també es practica, tot i que el seguiment és molt més baix que a les zones rurals. Tot i això, quan les noies tenen la regla "no es poden acostar als temples i van a viure a casa dels veïns, perquè la família no pot tocar la dona o l'adolescent", explica Carbonés.

Exili menstrual i mensual

Les dones nepaleses ja s'ha acostumat a aquest exili mensual. Es considera que la menstruació porta mala sort i han de marxar de casa tants dies com duri el període. S'exposen, doncs, a viure en condicions molt precàries, a ser atacades per animals o a patir infeccions a causa de les males condicions higièniques. A més, no tenen accés a productes higiènics per a la regla i utilitzen draps.

Si bé l'any 2005 el Tribunal Suprem del Nepal va ordenar la fi d'aquesta pràctica, la realitat és ben diferent: segueix afectant la majoria de dones del país. "El govern ha d'educar les comunitats i trencar els mites de la menstruació", aconsella l'organització Human Right Watch en un dels seus informes. En teoria, la pràctica del 'chhaupadi' està condemnada a tres mesos de presó i a 30 dòlars de multa, però la norma no és res més que paper mullat.