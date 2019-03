L'informe Mueller conclou que Trump no va conspirar amb Rússia per guanyar les eleccions

No hi ha Russiagate. Ni Donald Trump ni el seu equip de campanya van conspirar o es van coordinar amb el Kremlin per arribar a la Casa Blanca. Aquesta és la principal conclusió després de gairebé dos anys d'investigació sobre la campanya presidencial de 2016 a càrrec del fiscal especial Robert Mueller. Això és el que es deriva la carta que ha fet arribar aquest diumenge al Congrés el fiscal general, William Barr, encarregat de redactar un resum amb les principals conclusions de l'informe que divendres li va lliurar Mueller. En el segon dels possibles delictes investigats, el d'obstrucció a la justícia, Mueller deixa una porta oberta al debat, atès que "no conclou que el president cometés un delicte, però tampoc ho exonera".

L'informe redactat per Barr, de tot just quatre pàgines, ha arribat al Congrés a primera hora de la tarda a Washington (a les nou del vespre hora catalana) després d'un cap de setmana de tensa espera a la capital nord-americana. Donald Trump, per la seva banda, va rebre les bones notícies a Mar-a-Lago, el seu club de Florida, on durant tot el cap de setmana va mantenir un estrany silenci en les xarxes socials, només trencat per desitjar un bon diumenge i repetir el mantra de 'Make America Great Again'. La primera reacció oficial de la Casa Blanca va arribar mitjançant una nota signada pel seu portaveu, Sarah Sanders, en què va celebrar "la completa exculpació del president dels Estats Units".