Mugabe, destituït com a líder del seu partit

El ZANU-PF de Zimbàbue ha destituït com a líder del partit Robert Mugabe, el president del país, el gran patriarca que durant les últimes quatre dècades ha controlat qualsevol moviment que es feia en aquest país africà. Però les lluites internes per la seva successió han acabat per trencar velles lleialtats i cinc dies després del cop d'estat tou de l'exèrcit. Emmerson Mnangagwa, el vicepresident fins que el propi Mugabe el va cessar fulminantment pren el seu relleu, en ser proclamat el nou líder del ZANU.



De moment, Mugabe continua sent el president del govern però els últims moviments apunten a que la seva continuïtat és qüestió d'hores. El president, de 93 anys, i la seva dona, de 52 anys, estan sota arrest domiciliari.

En un tuit, el ZANU-PF, en el poder des del 1980 en què Mugabe va capitanejar la guerra de la independència contra els britànics, ha afirmat que té "plena confiança" amb el coronel Mnangagwa, de 75 anys i com a Mugabe un veterà de la lluita contra la supremacia blanca.

We have confidence in president Cde Mnangagwa our new leader. — ZANU PF (@zanu_pf) 19 de novembre de 2017

540x306 Mnangagwa, el nou líder de la formació de Mugabe, en una imatge recent escoltant un discurs del president. / PHILIMON BULAWAYO / REUTERS Mnangagwa, el nou líder de la formació de Mugabe, en una imatge recent escoltant un discurs del president. / PHILIMON BULAWAYO / REUTERS

La primera dama, que era la presidenta de la Lliga de les Dones de la formació, ha estat expulsada de la formació. El ZANU-PF també ha fet fora els joves i líders que donaven suport a Grace Mugabe, que com ella no van participar en la lluita per la independència. El grup és conegut com a G40, en referència a l'edat mitjana d'aquesta generació que aspirava a enterrar el llegat de la vella guàrdia de Mugabe. De fet, quan dimecres els militars van prendre el control de la televisió van assegurar que no es tractava d'un cop d'estat convencional sinó d'un atac contra "l'entorn criminal" de Mugabe, sense citar-los, els joves i dones que s'havien postulat a favor que a la mort del vell autòcrata el seu relleu quedés en la seva vídua.

The corrupt G40 cabal including P Mphoko,J.Moyo, S.Kasuwure ,I Chombo, G Mugabe, L Undegende, P Zhuwao, K Chipanga, W Muzembi

P. Chimedza, M Chimene, M Hlongwane ,S Mashayamombe among others are all expelled. pic.twitter.com/UdpNcnnKCS — ZANU PF (@zanu_pf) 19 de novembre de 2017

La decisió del congrés del ZANU-PF ha desfermat mostres d'alegria als carrers de la capital del país, Harare, on la gent ha tornat a sortir per celebrar que Mugabe ha estat apartat del poder.