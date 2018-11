"No tornarem fins que es faci justícia", els refugiats rohingyes es queden a Bangladesh

Fracassa el primer intent per repatriar els refugiats rohingyes a Birmània, país d'on aquesta minoritària comunitat musulmana va haver de fugir fa un any a la veïna Bangladesh. Les autoritats bengalines han aturat la repatriació que havia de començar aquest dijous, perquè cap voluntari rohingya ha accedit a pujar als autobusos que havien de fer el trasllat.

"Hi havia preparats autobusos, equips mèdics i menjar per uns tres dies", ha assegurat l'encarregat de la repatriació, Abul Kalam. Però les delegacions encarregades d'acompanyar els rohingyes s'han trobat que als campaments –on estan instal·lades les famílies d'aquesta comunitat– només hi havia pancartes i grups de persones que cridaven: "No tornarem, volem justícia!" I és que d'entre els més de 700.000 refugiats que malviuen en campaments precaris a Bangladesh, només unes 300 persones s'havien inscrit per la repatriació, i al final cap hi ha accedit.

"Van matar el meu fill, no tornaré fins que es faci justícia" ha explicat a EFE Rahela Begum des del campament 22. Una de els frases més repetides als camps de refugiats era "Demano justícia". No volen tornar a Birmània perquè els seus drets i llibertats com a minoria no són respectats en un país majoritàriament budista. Fins i tot, l'alta comissionada de l'ONU pels Drets Humans, Michelle Bachelet, va demanar al govern bengalí que suspengués la repatriació d'aquesta minoria musulmana pel perill que corrien a Birmània.

Protesta de refugiats rohingyes en contra de la repatriació en un camp de Bangladesh.

El ministre d'Exteriors bengalí, Mahmood Ali, ha dit en roda de premsa que Bangladesh és una país d'acollida i que no forçaran el trasllat dels rohingyes a Birmània. A més, va anunciar que una delegació de líders d'aquesta comunitat musulmana, membres del govern bengalí i representants de l'ONU viatjaran a Birmània.



Des de Birmània

Birmània ha esperat tot el matí l'arribada de refugiats rohingyes a l'estat fronterer d'Arakan (oest). S'havia desplegat un centre per registrar els retornats i processar les sol·licituds de ciutadania, que fins ara s'han negat als membres d'aquesta comunitat musulmana.

El secretari d'Exteriors birmà, U Myint Thu, ha atribuït a "la falta d'organització" del govern bengalí que no hagi començat la repatriació. Les autoritats birmanes també han explicat que han equipat un centre d'acollida i reconstruït poblats perquè els refugiats puguin tornar.