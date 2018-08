Els Nobel mantenen el premi de la pau a la birmana San Suu Kyi

El Comitè Noruec dels premis Nobel mantindrà el de la pau que va concedir a la líder birmana Aung San Suu Kyi, malgrat les greus acusacions de l'ONU que l'assenyalen com a còmplice en la massacre contra la minoria religiosa dels rohingyes i que en un informe recent l'organisme internacional titlla d'"intent de genocidi".

Investigadors nord-americans van dir que els militars de Birmània van dur a terme massacres i violacions massives amb "intencions genocides" contra milers de persones d'aquesta minoria musulmana a qui no reconeixen cap dret. L'informe recomana jutjar per crims greus en virtut del dret internacional el comandant en cap i cinc generals.

Aung San Suu Kyi, que dirigeix el govern de Birmània i que com a activista en favor de la democràcia va rebre el premi Nobel de la pau el 1991, ha sigut criticada per diverses bandes per la seva passivitat davant la repressió de l'exèrcit a l'estat de Rakhine. "És important recordar que un premi Nobel, ja sigui el de física, literatura o la pau, es concedeix per un esforç digne o algun assoliment en el passat", ha afirmat Olav Njoelstad, secretari del Comitè Noruec dels Nobel. En aquest sentit, ha subratllat que encara és vàlida la distinció que va obtenir "per la seva lluita per la democràcia i la llibertat fins al 1991". Malgrat tot, diversos distingits amb el mateix premi han criticat obertament la seva companya birmana i li han exigit que actuï per acabar amb la violència.

El Comitè Nobel està format per un grup de cinc noruecs, majoritàriament polítics i acadèmics, que reflecteixen les diferents forces del Parlament noruec. Els estatuts dels guardons no preveuen tampoc la retirada de la distinció.

L'any passat, el cap del Comitè, Berit Reiss-Andersen, també va dir que no retiraria el premi després d'unes crítiques anteriors al paper d'Aung San Suu Kyi en la crisi de rohingyes.

"No ho fem. No és la nostra tasca supervisar o censurar el que fa un guardonat després de guanyar el premi", va dir en una entrevista televisiva. "Els guanyadors del premi han de salvaguardar la seva pròpia reputació".