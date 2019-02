Nou canvi de rumb de Theresa May per intentar salvar l'acord del Brexit?

Quatre dies després que Theresa May hagués demanat la reobertura de les negociacions sobre l'acord del Brexit amb la Unió Europea (UE), el diari 'The Independent' ha revelat aquest divendres al vespre que alts funcionaris de l'administració britànica –el que es coneix com la maquinària de Whitehall– han engegat un "seriós treball" per redefinir els termes del pacte i que el Regne Unit estableixi una unió duanera permanent amb els Vint-i-set.

Si es confirmés la informació suposaria un veritable terratrèmol tant a Downing Street com al si del Partit Conservador, i un nou canvi de rumb de la 'premier' May. Fins ara la líder 'tory' s'havia mostrat del tot contrària a establir cap mena d'unió duanera amb la UE, cedint a les pressions del sector més dur del partit, que no vol ni sentir-ne a parlar.

Però la impossibilitat de resoldre la quadratura del cercle que ha representat el problema de la salvaguarda de la frontera d'Irlanda –raó per la qual el pacte que va signar May amb la UE el 25 de novembre encara no s'ha aprovat al Parlament–, i la ferma negativa d'Europa a reobrir el tractat de divorci, no deixen gaires més opcions a May sinó intentar trobar una altra ruta de sortida per evitar el no acord. L'establiment d'una unió duanera permanent amb la UE faria que l'escull de la garantia sobre la frontera fos, pràcticament, irrellevant.

Les fonts que esmenta 'The Independent' sostenen, en relació amb la idea de la unió duanera, que "els preparatius estan en marxa a molt alt nivell, amb el convenciment que una primera ministra assetjada es veurà obligada a oferir un compromís potencialment crucial per al laborisme". La integració dins una unió duanera permanent, de fet, ha sigut una de les sis condicions que el partit que lidera Jeremy Corbyn ha posat des del primer dia per donar llum verda a les negociacions de May amb la UE.

Guerra civil 'tory'

Un intent de consens amb sectors del Partit Laborista

Com en tot el complex joc del Brexit, la hipotètica jugada final d'optar per la unió duanera implica un seriós risc per a Theresa May. El sector més radical del seu partit podria amenaçar amb una veritable trencadissa si optés per aquesta via. Però, d'altra banda, força diputats laboristes potser hi donarien suport, més el gruix dels 'tories' que ja van votar en favor de l'acord el 15 de gener, encara que finalment fos rebutjat per una diferència de 230 vots.

Des de la UE, a més, el moviment es veuria amb bons ulls. El negociador en cap dels Vint-i-set, Michel Barnier, va declarar recentment que la Unió estaria disposada a revisar les condicions establertes si Theresa May renunciés a les seves línies vermelles. En el mateix sentit es va expressar al principi de gener el primer ministre de la república d'Irlanda, Leo Varadkar.

Diferents diputats laboristes han considerat aquest divendres que el possible establiment d'una unió duanera permanent amb la UE seria un punt d'inflexió en tot el procés. Per contra, l'exministre del Brexit, Dominic Raab, ha declarat també a 'The Independent' que aquesta via de consens suposaria la reactivació de la guerra civil 'tory' i un "flagrant trencament" del programa electoral del partit. May podria ser vista, doncs, com una traïdora.

No és exagerat creure que la filtració de la notícia hagi sigut un globus sonda més llançat des de la mateixa sala de màquines de Downing Street per explorar quina podria ser la reacció tant dels radicals del partit com la dels ministres 'brexiters' del govern: una reacció, d'altra banda, més que previsible. May continua assetjada i cada cop té menys temps i menys vies de sortida.