"No" rotund de la UE a renegociar l'acord del Brexit

La Unió Europea ja no sap de quina altra manera repetir-ho: l'acord de retirada del Regne Unit no es pot reobrir. Aquest dimecres el Parlament Europeu ha escenificat la resposta a la votació que dimarts va tenir lloc a la Cambra dels Comuns i ha donat el mandat de renegociar a la primera ministra britànica, Theresa May. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, s'ha pronunciat de manera contundent: "La votació d'ahir a la Cambra dels Comuns no canvia la posició de la UE. L'acord de retirada és el millor i l'únic possible". Els diferents líders europeus repeteixen aquesta última frase com si fos un mantra, conscients però que cada vegada estan més a prop del temut Brexit caòtic, és a dir d'un divorci enter la UE i el Regne Unit sense cap acord. I, malrgat mantenir l'elegància diplomàtica que caracteritza els negociadors europeus, no poden evitar retreure a la part britànica que posi sobre la taula solucions "operatives" en comptes de tombar els acords i propostes que ella mateixa ha ratificat.

Aquest dimarts el parlament britànic aprovava una resolució amb què demanava a May que renegociï l'acord per eliminar la clàusula de garantia de l’acord de divorci que diu que la frontera d’Irlanda del Nord romandrà oberta sota qualsevol circumstància -font del conflicte- per unes ambigües “disposicions alternatives” que la premier en cap moment no va especificar. Aquest és eñ primer retret de la UE. Aquestes "disposicions alternatives, són un concepte, no una solució operativa", ha etzibat Juncker recordant a May que aquest terme ja s'havia posat sobre la taula durant les negociacions i que, de fet, consten en la declaració política que emmarca les voluntats en la futura relació enter UE i Regne Unit un cop separats del club.

La garantia sobre Irlanda no es toca

Els líders de la UE insisteixen que la salvaguarda sobre Irlanda és un últim recurs i que ningú té la voluntat de fer-lo servir, però la consideren vital per defensar el mercat únic de la UE ja que es convertirà en una nova frontera exterior europea. El negociador de la UE per al Brexit, Michel Barnier, ho ha dit en termes més planers, comparant-la amb una assegurança sobre qualsevol immoble: ningú vol haver-la de fer servir però és necessari tenir-la. Des del Partit Popular Europeu, de fet, han mostrat la seva perplexitat perquè el govern britànic rebutgi ara una proposta que va venir inicialment des de Londres.

Barnier, que ha estat la punta de llança de les negociacions actuant en nom de la Comissió i dels Vint-i-set, ha recordat que ha costat dos anys de dures converses arribar al text que May va acceptar emportar-se a Londres amb la garantia sobre la frontera irlandesa inclosa. May, però, està decidida a intentar aconseguir amb dos mesos (la data del Brexit si els britànics no decideixen el contrari és el 29 de març).

Preparats per a l'abisme

En paraules de Juncker, després de la votació d'aquesta setmana a Westminster, "sabem contra què està el parlament britànic però no a favor de què" i per això, la UE té clar que cada hora que passa augmenten les possibilitats d'arribar a la data límit sense acord. Barnier ho ha dit més clarament: "Estic d'acord amb May quan vota en contra del no acord, però això no elimina el risc del no acord". Per això, la Comissió Europea ha accelerat les preparacions de contingència. Aquest mateix dimecres ha aprovat diferents documents que preveuen, per exemple, que els estudiants del programa Erasmus+ puguin acabar la seva estada en cas de Brexit dur i la continuació del programa de pau a Irlanda.

Tot i això, cap dels dos portaveus comunitaris ha volgut tancar la porta a la possibiltiat d'acabar aquest conflicte amb un acord. Juncker s'ha definit com a "optimista per naturalesa" i ha assegurat que si el Regne Unit posa sobre la taula alguna solució operativa es pot arribar a la data límit amb acord. Barnier ha insistit que si May vol renegociar al relació futura per fer-la més estreta i no deixar el Regne Unit fora de la Unió Duanera es desencallaria la situació (una opció impensable per als 'brexiters' més durs). I, per últim, l'encarregat del Brexit al Parlament Europeu, Guy Verhofstad, ha tornat a convidar Theresa May a l'Eurocambra per escoltar-la. En cap cas, però per renegociar.