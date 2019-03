Nova Zelanda prohibirà totes les armes semiautomàtiques i d'estil militar com les utilitzades a la massacre

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Arden, ha anunciat aquest dijous que prohibirà les armes militars i semiautomàtiques com les que es van fer servir en l'atac supremacista de divendres passat. Les 50 víctimes mortals de l'atemptat a les mesquites d'Al-Noor i Linwood ja han estat identificades.

En una compareixença televisada, Ardern ha explicat que espera que la nova llei que regula l'ús de les armes estigui a punt l'11 d'abril, i la iniciativa ha rebut un ampli suport ciutadà. "Ara, sis dies després de l'atac, anunciarem una prohibició de totes els rifles d'assalt i semiautomàtics d'estil militar a Nova Zelanda. Totes les armes semiautomàtiques d'estil militar usades durant l'atac terrorista del divendres 15 de març seran prohibides", ha afegit Arden. També es prohibiran els carregadors d'alta capacitat i les peces que s'utilitzen perquè alguns rifles es puguin transformar en semiautomàtics, com presumptament va fer l'atacant de les mesquites. La proposta legislativa inclou excepcions com el control de plagues i les competicions internacionals de tir de la Policia i les forces de defensa. També s'exclouran de la prohibició els rifles i escopetes de calibre 0.22 que s'usen comunament per a la caça d'ànecs, segons un comunicat de l'oficina de la primera ministra que detalla les mesures.

La reforma va de la mà d'una amnistia per a aquells que lliurin les seves armes, així com d'un pla de recompra per part de les autoritats que serà anunciat més endavant.

Totes les víctimes, identificades

En un comunicat, la policia ha informat que va culminar la identificació de totes les víctimes de l'atac, atribuït a l'australià Brenton Tarrant, de 28 anys, que va disparar amb armes semiautomàtiques contra els musulmans que resaven a les mesquites Al-Noor i Linwood de Christchurch, a l'illa Sud.

"Hem fet tot el que hem tingut a l'abast per retornar-los el més aviat possible i al mateix temps assegurar-nos de recollir totes les proves i la informació que necessitem per a l'acusació criminal", va dir el comissionat de la Policia, Mike Bush.

Entre les víctimes hi ha un nen de 3 anys, Mucaad Ibrahim, i Sayyad Milne, un estudiant neozelandès de 14 anys. Ja ha estat enterrat Haji-Daoud Nabi, un afganès de 71 anys que va emigrar a Nova Zelanda a la dècada de 1970 i que es va enfrontar amb l'atacant a la mesquita d'Al-Noor.

Del total dels 50 ferits en l'atac, encara en continuen hospitalitzats 29, dels quals 9 estan greus, entre ells una nena de 4 anys que va ser traslladada a Auckland, a l'illa Nord.

Nova Zelanda es prepara per recordar demà les víctimes quan es compleixi una setmana de l'atac, i les mesquites d'Al-Noor i Linwood obriran les portes per primera vegada des de la tragèdia per l'oració dels divendres.

Tarrant, l'únic sospitós de la massacre, compareixerà el 5 d'abril acusat d'assassinat davant el Tribunal Superior de Nova Zelanda. El govern, a més de modificar la llei d'armes, té previst prendre mesures per evitar la difusió de missatges d'odi a les xarxes socials.