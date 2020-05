L'OMS atura temporalment els assajos amb hidroxicloroquina

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha decidit aturar temporalment els assajos clínics amb hidroxicloroquina en pacients de covid-19 que patrocinava l'organització. Tot i que no s'havia provat l'eficàcia d'aquest medicament contra el covid-19 (habitualment s'utilitza contra la malària i el reuma), la hidroxicloroquina havia agafat rellevància pública després que líders mundials com Donald Trump, president dels Estats Units, o el president brasiler Jair Bolsonaro la defensessin amb vehemència.

També alguns estudis preliminars indicaven que el tractament podia reduir la mortalitat dels malalts, però divendres una nova anàlisi estadística publicada a la revista The Lancet va concloure que no només no aporten cap benefici als malalts sinó que n'augmenten el risc de mort. Aquest estudi ha sigut prou convincent per a l'OMS com per frenar els seus assajos sobre aquest fàrmac, dins dels estudis finançats pel fons anomenat Solidarity Trials.

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat de la decisió en una roda de premsa, en què ha aclarit que la mesura pot ser revisada en el futur. Ja hi havia diversos països que havien aprovat l'ús de la hidroxicloroquina en pacients de covid-19, com el Brasil.

La hidroxicloroquina és un derivat de la cloroquina, un fàrmac pensat per tractar la malària però que també s'està fent servir ara per fer front a la pandèmia del covid-19. L'estudi publicat a The Lancet també apuntava als possibles afectes adversos de l'ús de la cloroquina. Segons les seves dades, la mortalitat en el grup de control de malalts de covid-19 que no va rebre cap d'aquests fàrmacs va ser del 9,3%, mentre que en els que van prendre cloroquina va ser del 16%, i del 23% en els que van ser tractats amb hidroxicloroquina i antibiòtics. L'OMS ha frenat també els assajos amb cloroquina.

L'OMS ja havia advertit prèviament contra l'ús de la hidroxicloroquina per tractar o prevenir infeccions de coronavirus, excepte en el marc dels assajos clínics. El cap del programa d'emergències de l'organització, Mike Ryan, ha insistit que la decisió s'ha pres seguint un criteri "molt prudent".

La cap de científics de l'OMS, Soumya Swaminathan, ha explicat que han pres aquesta decisió després de llegir la publicació de The Lancet: "Hem decidit ser prudents davant aquests dubtes". En paral·lel, ha explicat, l'OMS continuarà recopilant informació per confirmar el que ha publicat la revista científica i, un cop ho hagi fet, revisarà aquesta decisió en futures reunions amb els responsables dels països que participen en els assajos clínics dels Solidarity Trials, l'assaig clínic més gran per frenar el coronavirus, que continuaran en marxa pel que fa a la resta de medicaments a testar.

Més de 400 hospitals en 35 països, entre els quals Espanya, participen en aquests assajos, que ja han reclutat 3.500 pacients. L'OMS també investiga l'antiviral remdesivir (que es feia servir contra l'Ebola), una combinació de lopinavir i ritonavir (que normalment tracten portadors del VIH) i l'interferon beta, que tracta l'esclerosi múltiple. Segons informa el ministeri de Sanitat, a Espanya ara mateix hi ha 16 assajos autoritzats per avaluar l'eficàcia de la hidroxicloroquina en 97 centres hospitalaris de tot l'Estat. Un d'aquests assajos és el de l'OMS.

L'epidemiòleg Oriol Mitjà troba "encertada" la decisió de l'OMS i considera que l'estudi de The Lancet té "alguns punts forts, com una mida de mostra molt gran, que obliguen a parar atenció i reavaluar la seguretat d'aquests medicaments". També ell, juntament amb el metge Bonaventura Clotet, ha liderat un estudi sobre la capacitat de transmissió del covid-19 que ha investigat si la hidroxicloroquina podia reduir el nombre de contagis del coronavirus. Mitjà ja té els resultats de l'estudi. Segons ha explicat a l'ARA, ahir mateix va passar els informes al secretariat de l'OMS i ara n'espera l'aprovació per poder-los fer públics.