Corea del Nord continua treballant en el seu programa nuclear

Feia setmanes que s'intuïa, i aquest dissabte a la matinada s'hauria confirmat. Segons un informe confidencial de les Nacions Unides, el règim de Corea del Nord continua treballant i desenvolupant els seus programes nuclears i de míssils. Aquesta maniobra suposa una violació de les sancions internacionals imposades al país asiàtic i, a més, incompleix un dels suposats tractes que Kim Jong-un i el president nord-americà, Donald Trump, van acordar durant la seva trobada a Singapur el juny passat.

El document, al qual ha tingut accés la cadena nord-americana CNN, va ser redactat per experts independents que presenten cada sis mesos les seves investigacions al Comitè de Sancions de Corea del Nord de l'ONU del Consell de Seguretat. Per tant, amb aquest text es confirmen les notícies publicades fa una setmana pel diari 'The Washington Post', que informaven que serveis de la intel·ligència dels Estats Units havien trobat indicis –entre els quals imatges per satèl·lit– que apuntaven que el règim de Kim Jong-un estava construint nous míssils intercontinentals.

Així doncs, el text denuncia que Corea del Nord torna a desafiar les sancions, i a més apunta que Pyongyang ha augmentat "massivament" les transferències de productes petroliers il·legals "de vaixell a vaixell" i que ha intentat vendre armes a l'estranger. Segons l'informe, el país asiàtic estaria utilitzant una estratègia cada vegada més refinada. De fet, aquestes transferències "de vaixell a vaixell" impliquen "tècniques d'evasió més sofisticades", que permeten manipular els sistemes d'identificació automàtica de les naus i també camuflar les embarcacions.

Per tant, Kim Jong-un estaria violant una resolució del Consell de Seguretat, cosa que significa que tots els països membres de l'ONU haurien d'"aturar" immediatament totes les transferències o comerços amb Corea del Nord. El document diu que Pyongyang continua desafiant un embargament d'armes i sancions financeres.

Reaccions dels EUA

De moment el règim nord-coreà no ha fet cap declaració al respecte. Qui sí que ha reaccionat han sigut els Estats Units, a través del seu secretari d'estat, Mike Pompeo, que es va assabentar del contingut de l'informe de l'ONU durant la seva visita a Singapur, on va assistir a la reunió de l'Associació de Nacions Unides del Sud-est Asiàtic (ASEAN). Pompeo va titllar d'"inconsistents" les accions del règim nord-coreà de seguir construint míssils intercontinentals tot i la promesa de desmantellar el seu armament nuclear. "El president Kim [Jong-un] es va comprometre a garantir la desnuclearització. El món demana que compleixi les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU", va declarar Pompeo als periodistes que l'acompanyaven durant el vol que el portava de Kuala Lampur a Singapur.

Trump el 12 de juliol va publicar al seu compte de Twitter una carta que va enviar Kim i en la qual destacava l'inici d'una nova etapa entre els dos països. "Estem fent grans progressos", va escriure Trump. Al final de la seva trobada a Singapur, els dos líders van acordar la desnuclearització de la península coreana i mantenir el diàleg. Kim, a més, va assegurar a Trump que la seva promesa d'abandonar les armes nuclears era "ferma".

El cara a cara va ser només l'inici d'unes negociacions que s'esperen llargues. El govern nord-americà no ha explicat detalls sobre com i quan es farà la desnuclearització, però Corea del Nord ja va afirmar a principis de juliol que la demanda de desnuclearització "unilateral i forçada" que li va fer el secretari d'estat dels Estats Units, Mike Pompeo, era "lamentable" i anava "en contra de l'esperit de la cimera".

La revelació d'alguns funcionaris d'intel·ligència al 'Washington Post' va ser la primera gran dosi de realitat que xocava amb l'optimisme del president Trump. L'informe d'aquest dissabte de l'ONU, la segona.

Acusacions a Rússia

Mike Pompeo també ha tingut temps per acusar a Rússia d'estar incomplint les sancions aprovades pel Consell de Seguretat contra Corea del Nord a causa del seu programa nuclear. "Hem vist en informes que Rússia està emprenent projectes conjunts amb empreses nord-coreanes i lliurant nous permisos de treball a treballadors nord-coreans del gas", ha assegurat Pompeo al fòrum de l'ASEAN.

"Si aquests informes es demostren, i tenim totes les raons per pensar que ho són, això serà una violació de la resolució 2376 del Consell de Seguretat de l'ONU", ha afegit el secretari en una compareixença divulgada en el compte de Twitter del departament d'Estat dels EUA.

"Esperem que els russos i tots els països compleixin les resolucions del Consell de Seguretat", va dir el secretari d'Estat, que va subratllar que el seu país es pren "molt seriosament" qualsevol violació d'aquestes mesures diplomàtiques i econòmiques contra Pyongyang i que abordarà amb Moscou aquest tema.