L''Ocean Viking': "No sabem quant aguantarem"

“La situació a bord de l’ Ocean Viking s’està degradant molt ràpidament i no sabem quant de temps aguantarem”, explica Caroline Abu-Sada, directora de SOS Mediterranée, l’ONG que juntament amb Metges Sense Fronteres (MSF) gestiona el vaixell de rescat. A bord, en una tensa espera entre Malta i Sícilia, hi ha 365 persones que van rescatar de quatre pasteres entre el 9 i el 12 d’agost. Des d’aleshores, tant Malta com Itàlia els han negat el permís per desembarcar-les en els seus ports. El vaixell, de bandera noruega, repeteix la història de l’ Open Arms. “Estem a l’espera que la Comissió Europea ens digui si hi ha un acord de repartiment dels nàufrags que permeti el desembarcament, però la solució no pot trigar gaire: només tenim racions d’àpats per a cinc dies i després haurem de començar amb les barretes energètiques i a racionar l’aigua”, apunta Abu-Sada. A més, les autoritats malteses no els han permès entrar a les seves aigües ni tan sols per proveir-se de combustible.

Natasha Bertaud, portaveu de la Comissió Europea, explica a l’ARA que cap estat ha demanat la mediació de Brussel·les per acordar el repartiment dels rescatats. “Però estem sondejant els estats proactivament i demanant-los el mateix esperit de solidaritat que han mostrat amb l’ Open Arms ”, apunta. Fins ara només França s’ha mostrat disposada a acollir entre 35 i 45 migrants, com ha fet amb els rescatats per l’ONG catalana.

L’ Open Arms va aconseguir dimarts entrar al port de Lampedusa per decisió de la fiscalia d’Agrigent després de denunciar les autoritats italianes. En canvi, SOS Mediterrané i MSF han optat per una altra estratègia i de moment no han presentat cap querella. “No volíem entrar en aquest camí per evitar que les coses s’allarguin, com va passar amb l’ Open Arms : queun jutge resolgui, després el govern es negui a complir la sentència, calgui presentar un nou recurs i entremig hi intervingui un altre país, com va fer Espanya, que es va oferir per desembarcar lluny dels ports segurs més pròxims, cosa que va endarrerir encara més la solució -explica Abu-Sada-. Però si les coses continuen com fins ara, no descartem recórrer a la fiscalia d’Agrigent i aleshores el precedent de l’ Open Arms ens pot ajudar”.

Els missatges que arriben des de l’ Ocean Viking recorden les escenes de desesperació que es van viure a la coberta de l’ Open Arms. “He atès víctimes de violència sexual i persones que van patir pallisses brutals, descàrregues elèctriques, tortura i fins i tot cremades amb plàstics desfets, així com ferides de guerra. Un de cada tres pacients que veig és menor. Cada dia que passa veiem un ràpid deteriorament de l’estat mental [dels rescatats]”, explica Luca Pigozzi, metge de MSF.

D’altra banda, Espanya acollirà almenys 15 dels migrants que va rescatar l’ Open Arms, segons va anunciar ahir la vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Carmen Calvo. A més d’Espanya, quatre socis europeus més -Alemanya, França, Portugal i Luxemburg- acolliran els migrants, que ara esperen en un centre de Lampedusa. Calvo va explicar que els 15 migrants viatjaran a Espanya amb el vaixell de l’armada Audaz, que el govern espanyol va decidir enviar dilluns cap a Itàlia, poques hores abans que la fiscalia d’Agrigent ordenés el desembarcament. Segons la vicepresidenta, és més “útil i eficient” que el vaixell acabi la travessia i que porti la quinzena de migrants de tornada fins a l’Estat. “Hauria sigut més complicat optar per una altra decisió”, va dir.

Immobilització de l''Open Arms'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va assenyalar el ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, com a culpable de la situació que ha viscut l’ Open Arms. “En fem directament responsable Salvini, que va incomplir les mínimes normes de dret marítim”. Precisament la Guàrdia Costanera va ordenar ahir la immobilització de l’ Open Arms, que està atracat al port sicilià de Porto Empedocle per ordre de la fiscalia, després d’una inspecció que va detectar anomalies en matèria de seguretat, medi ambient i procediments d’emergència.

Robles no va ser capaç d’explicar amb claredat per què traslladarà els migrants a Espanya amb un vaixell de l’armada -amb el cost que això suposa- i no amb avió. Des del govern espanyol en funcions només ho justifiquen assegurant que és “més segur”. L’executiu, però, es nega a fer públic quin cost té l’operació de l’ Audaz : a preguntes de l’ARA, ni el ministeri de Defensa ni la Moncloa han volgut especificar-ho. De fet, el govern espanyol ha imposat un silenci informatiu sobre aquesta crisi.

Els grups d’ERC, Unides Podem i Compromís al Congrés han anunciat que avui registraran una petició perquè Calvo comparegui per oferir explicacions sobre la gestió de la crisi per part de l’executiu de Pedro Sánchez.