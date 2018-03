Onada de paquets bomba a Texas: cinc explosions en menys d'un mes

L'estat de Texas està vivint una misteriosa onada d'explosions de paquets bomba. Aquest dimarts, un empleat ha resultat ferit quan un paquet que contenia claus i metralla ha explotat a l'interior de les instal·lacions de l'empresa de missatgeria FedEx, als afores de San Antonio. El destí del paquet era la capital de l'estat, la ciutat d'Austin, a uns 65 quilòmetres de San Antonio i on el darrer mes ja s'han viscut quatre explosions d'aquest tipus.

La detonació ha tingut lloc a les dotze i mitja de la nit -hora local-, quan a l'edifici hi havia uns 75 treballadors. La policia d'Austin, que ha confirmat el cas, assegura que disposa d'una gravació del moment dels fets i que, segons la mateixa font, té similituds amb els altres quatre incidents viscuts a Austin en les últimes setmanes. Tot i les ferides, la víctima no ha necessitat ser traslladat a cap centre sanitari, tal i com explica la cadena televisiva ABC.

No és cap secret que aquest nou cas fa augmentar la preocupació que es viu en aquest estat del sud del país nord-americà. És la cinquena explosió d'un paquet bomba en menys d'un mes que té lloc a la capital texana. En les anteriors, almenys dues persones han mort i gairebé una desena n'han resultat ferides.

El primer dispositiu va explotar el 2 de març, i va matar Anthony Stephan House, de 29 anys, a casa seva. Deu dies després, del 12 de març, dues bombes més van detonar causant la mort de Draylen William Mason, de 17 anys, i la seva mare va resultar greument ferida. Hores més tard, una altra dona de 75 anys també va haver de ser hospitalitzada amb pronòstic reservat degut a un incident similar.

#FBI, @ATFHou, & @Austin_Police offering a reward of up to $100K for info leading to the arrest & conviction of person(s) responsible for the package bombs which recently injured & killed several Austin residents. Call 512-472-TIPS (8477) w/ tips. https://t.co/8Yfvfyg1uM pic.twitter.com/SFpkT7z3Vv