Oxford retira el seu guardó més important a Aung San Suu Kyi

L'Ajuntament d'Oxford ha retirat el seu màxim guardó, el premi Llibertat de la Ciutat, a la cap del govern de Birmània, Aung San Suu Kyi, pel seu suport a la violència en contra de la minoria musulmana dels rohingyes. El consistori va concedir el guardó a la premi Nobel de la pau l'any 1997 per la seva defensa dels drets humans.

La líder política birmana ha rebut nombroses crítiques des de l'inici de la repressió contra els rohingyes al seu país, una situació que des d'algunes institucions internacionals ha rebut la consideració de "neteja ètnica".

La decisió de l'Ajuntament d'Oxford es deu, segons la regidora municipal Mary Clarkso, a la passivitat que està mostrant Suu Kyi enfront dels abusos que pateixen els rohingyes per part de l'exèrcit de Birmània.

"Oxford té una llarga tradició com a ciutat humana i diversa, i la nostra reputació es veu danyada honrant algú que tanca els ulls davant la violència", recull el diari 'The Independent'. La proposta ha sigut ratificada per unanimitat per tots els partits polítics de la ciutat.

Segon dia de la visita del Papa a Birmània

La retirada del guardó a Suu Kyi ha coincidit amb la visita del papa Francesc a Birmània, on dilluns es va reunir amb el cap de les forces armades, el general Min Aung Hlaing, considerat el responsable de l'ofensiva que ha provocat l'èxode de més de 620.000 rohingyes cap a la veïna Bangladesh.

Aquest dimarts al matí, el pontífex ha arribat al palau presidencial de Rangun, on ha sigut rebut pel president, Htin Kyaw, i per diferents representants del país entre els quals no hi havia Suu Kyi.

Després de la reunió amb el president, el Sant Pare té prevista una entrevista amb la líder birmana que, a més de cap del govern, també és consellera d'estat i ministra d'Afers Exteriors. Aquesta serà la segona cita entre tots dos després de la visita de Suu Kyi al Vaticà al maig.

En aquesta ocasió serà important saber si el Papa i Suu Kyi tracten la situació que està vivint la minoria rohingya des del mes d'agost, i com ho fan. L'església de Birmània ha demanat a Francesc que no esmenti els rohingyes durant la visita per evitar potencials conflictes amb la majoria budista.

Després de la reunió amb Suu Kyi, el Papa es traslladarà al Centre Internacional de Convencions, on pronunciarà el seu primer discurs davant les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic.