El papa Francesc demana condemnar tota la violència que es justifiqui per religió

El papa Francesc ha cridat aquest dilluns a "condemnar sense vacil·lar tota forma de violència" i ha advertit que "utilitzar el nom de Déu per justificar l'odi i la violència contra el germà és una greu profanació". "No hi ha violència que trobi justificació en la religió", ha dit a Abu Dhabi, on ha arribat per protagonitzar una de les trobades interreligioses més importants de la història, ja que ha sigut la primera visita d'un bisbe de Roma a la península aràbiga, territori on va néixer l'islam.



El pontífex ha fet un discurs a favor de la unió i la conciliació entre religions, i ha advertit: "O construïm el futur junts o no hi haurà futur". Francesc ha cridat contra "la temptació recurrent de jutjar els altres com a enemics i adversaris".

El seu discurs ha coronat, de fet, la signatura d'un document de Fraternitat Humana amb el gran imam d'Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, la principal institució de l'islam sunnita.



Tot i que no ho ha mencionat, el papa Francesc arribava als EUA amb intenció de fer passos també cap a la resolució del conflicte armat al Iemen. Abans de sortir de Roma, va escriure a Twitter: "Estic anant cap els Emirats Àrabs Units (EAU). Em dirigeixo a aquest país com un germà per escriure junts una pàgina de diàleg i recórrer junts els camins de pau. Pregueu per mi!"

Diumenge passat va demanar a les autoritats dels EAU que busquin un camí per abordar "amb urgència el compliment dels acords" per una treva en la ciutat portuària de Hodeida, al Iemen. Aconseguir rebaixar la tensió en aquesta zona és essencial per aconseguir que arribi ajuda humanitària al país. Al Iemen s'està vivint un conflicte entre l'ètnia houthi, que són xiïtes amb suport de l'Iran, i les forces governamentals, amb suport de l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units.

Una visita envoltada de secretisme

Amb tot, la majoria d'actes que farà el pontífex als Emirats Àrabs Units seran privats i a fora del focus mediàtic. Així doncs, serà difícil saber a quins acords arribaran.

L'acte oficial es farà en un dels hotels més luxosos d'Abu Dhabi, un entorn espectacular que recorda els palaus de 'Les mil i una nits', amb 114 cúpules distribuïdes en l'edifici principal i dues ales laterals. Al mig hi ha jardins, palmeres i fons d'aigua. L'hotel és un dels atractius turístics més destacats dels Emirats.

A més, dimarts està prevista una missa oberta que s'oficiarà a l'estadi Zayed d'Abu Dabi. Serà la missa a l'aire lliure més multitudinària que s'ha celebrat a un país musulmà. S'espera que assisteixin més de 130.000 persones.

Durant la visita als EAU el Papa estarà acompanyat en tot moment (menys en la missa) per Ahmed al-Tayeb. Ell i Francesc són els protagonistes de la trobada, els principals símbols del diàleg entre el cristianisme i l'islam.

Els EAU volen millorar la imatge del país

Les autoritats del país del golf Pèrsic busquen que amb aquesta trobada surti reforçada la imatge dels EAU. Moltes ONG han denunciat repetides vulneracions de la llibertat d'expressió al país. De fet, hi ha activistes que estan privats de llibertat actualment.

Però, de moment, hi ha més gesticulació que canvi real. "Tot i les seves declaracions sobre tolerància, el govern dels EAU no ha demostrat tenir un interès real en millorar el seu historial de [vulneració de] els drets humans", va indicar Human Rights Watch en un comunicat difós amb motiu de la visita del Papa Francesc al país.

És un fet que els EAU estan lluny de respectar els drets humans. El país prohibeix convertir-se de l'islam a altres religions. A la pràctica sí que permeten que els cristians puguin practicar les seves litúrgies, però en centres privats que no poden tenir cap referència cristiana a la façana.