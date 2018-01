El Papa reitera la tolerància zero amb els abusos sexuals en tornar de Xile i Perú

El papa Francesc ha aprofitat aquest dilluns la ja tradicional roda de premsa dins l'avió de tornada de la seva gira per Xile i Perú per reiterar la seva "tolerància zero" amb els abusos sexuals per part del clergat i la seva ferma condemna a la corrupció, temes que han estat molt presents en el viatge. "Saben que va començar el papa Benet XVI amb la tolerància zero i jo vaig seguir amb aquesta tolerància zero", ha assegurat als periodistes.

El pontífex també ha reiterat que creu que el bisbe Juan Barros és innocent d'haver encobert els abusos del sacerdot Fernando Karadima perquè ningú ha presentat cap evidència que sustenti les acusacions. Tot i això, Francesc ha volgut demanar perdó a les víctimes per les declaracions que va fer el 18 de gener en reconèixer que demanant-los "proves", que està clar no poden tenir, "els va ferir".

En l'últim dia del seu viatge a Xile, el papa Francesc va defensar el bisbe xilè Juan Barros i va assegurar que les acusacions sobre ell eren "calúmnies". "El dia que em portin una prova contra el bisbe Barros, parlaré", va declarar el pontífex a un grup de periodistes de diversos mitjans locals a la seva arribada a la ciutat d'Iquique, on dijous passat va celebrar la tercera i última missa de la seva gira apostòlica per Xile abans de dirigir-se al Perú. "No hi ha una sola prova en contra seu: tot és calúmnia", va afirmar Jorge Mario Bergoglio.

Aquest dilluns, el pontífex ha volgut matisar les seves paraules, molt criticades. "Els demano disculpes si els vaig fer mal sense adonar-me'n, però va ser una ferida que vaig infligir sense voler", ha dit el Papa segons l'agència de notícies de Reuters, "Em dol molt". També, davant les preguntes sobre el cas de Karadima i el posicionament de l'església, Francisco va destacar que a Xile va parlar en dues ocasions i "amb molta força" dels abusos.

Francesc ha informat també que la comissió de protecció de menors de l'església católica, el mandat de la qual era de tres anys i ja ha vençut, serà renovada i que ja s'ha elaborat una llista de persones que l'integraran.