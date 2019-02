El Partit Laborista donarà suport a un segon referèndum sobre el Brexit

El Partit Laborista, que lidera Jeremy Corbyn, dona finalment suport a un segon referèndum sobre el Brexit. Ho ha anunciat aquest dilluns a la tarda el cap de la formació en una reunió que ha mantingut amb el grup parlamentari a la Cambra dels Comuns. «D'acord amb la política aprovada al congrés del partit, ens comprometem a presentar o donar suport a una esmena a favor d'una votació pública [el segon referèndum] per evitar que el país sigui forçat a dur a terme el perjudicial Brexit dels 'tories'».

Corbyn fa així un pas molt significatiu. Fins ara, el líder de l'esquerra britànica s'havia mostrat molt reticent a pronunciar-se obertament en favor d'un nou plebiscit. Però la política de May, jugant amb el temps per posar els parlamentaris davant la tria d'aprovar el seu pacte amb la Unió Europea o que el Regne Unit surti de la UE sense acord, ha provocat finalment que el Partit Laborista faci un pas que pot tenir un preu substancial per al partit en els districtes electorals 'leavers' del nord d'Anglaterra.

El suport del laborisme a un segon referèndum no garanteix, però, que s'acabi celebrant, però sí que pot, finalment, trencar el bloqueig que fins ara hi ha als Comuns. Aquesta esmena, i d'altres que intenten eliminar el risc del no acord, se sotmetran a votació aquest dimecres al Parlament, l'endemà que la primera ministra, Theresa May, s'hagi adreçat a la cambra per informar de les últimes novetats sobre les negociacions amb la UE.