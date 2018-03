Pell de foca i carn de cocodril: l'Àsia importa més de mil espècies amenaçades de l'Àfrica

L'Àsia importa gairebé un miler d'espècies amenaçades de l'Àfrica cada any, en un creixent comerç legal de vida salvatge (no és il·legal perquè el grau d'amenaça no és el màxim), que va des de tortugues i ocells vius a carn i pell de cocodril, pell de foca o carn d'anguiles.

Un nou informe de l'ONG Traffic, que treballa per protegir de la vida salvatge, revela que des del 2006, l'Àsia ha importat de l'Àfrica 1,3 milions d'animals vius, 1,5 milions de pells d'animals i 2.000 tones de carn de fins a 975 especies registrades com a amenaçades per CITES (la convenció Internacional pel Comerç d'Espècies Amenaçades de fauna i Flora).

"El comerç només es prohibeix si estan registrades en l'apèndix I de CITES, que és per a les més amenaçades, però la majoria [de les detectades en l'estudi] estan a l'apèndix II", explica a l'ARA el portaveu de Traffic, Richard Thomas.

Thomas explica que aquest increment en el comerç d'espècies salvatges africanes cap a l'Àsia "s'ha vist influenciat per dos factors: la creixent prosperitat en alguns dels països asiàtics, creant una classe mitjana més rica amb més diners disponibles, i l'increment de ciutadans asiàtics que viatgen a l'Àfrica, hi viuen o hi treballen".

L'informe de Traffic detecta una diversitat enorme en el comerç d'espècies salvatges amenaçades entre els dos continents. Fins a 40 dels 54 països africans exporten alguna de les espècies amenaçades cap a 17 països asiàtics, i el 83% de les 975 espècie detectades s'exporten des d'un sol país.

Sudàfrica va ser el principal exportador d'ocells, plantes o mamífers, mentre que Madagascar és l'únic exportador d'amfibis vius. En el comerç d'individus vius predominen les serps pitó i les tortugues. El Japó és el principal importador d'aràcnids i amfibis vius, mentre que Singapur és el que més ocells va comprar i Hong Kong domina en les importacions de rèptils.

540x306 Pell de foca i carn de cocodril: l'Àsia importa més de mil especies amenaçades de l'Àfrica Pell de foca i carn de cocodril: l'Àsia importa més de mil especies amenaçades de l'Àfrica

Quant a les exportacions de pell des de l'Àfrica, el 91% va ser de pell de cocodril del Nil, amb Singapur com el principal comprador, seguit del Japó. Namíbia va ser el principal exportador de pell de mamífers, sobretot foques, cap a 20 països asiàtics, amb Hong Kong i la Xina com a principals compradors.

I pel que fa a la carn, el 76% de les exportacions era també de carn de cocodril del Nil, la major part d'animals criats en captivitat, però també molta carn de foca i d'anguiles, aquestes últimes sobretot cap a Hong Kong.