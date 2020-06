Polònia tria president amb les mesures anticovid

Polònia va aquest diumenge a les urnes en unes eleccions presidencials que es plantegen com un nou pols entre l’oficialista partit ultraconservador Llei i Justícia (PiS), que busca un segon mandat d’Andrzej Duda, i la via més europeista, representada per l’alcalde de Varsòvia, el liberal Rafal Trzaskowski. Tots dos són els candidats per passar sense problemes a la segona volta del 12 de juliol, perquè els sondejos assenyalen que cap obtindrà la majoria necessària per proclamar-se guanyador en aquesta primera cita, marcada per les mesures de seguretat i prevenció del coronavirus, que ja va obligar a suspendre els comicis al maig.

Duda era abans de la pandèmia el clar favorit. Un fidel de l’home fort del país, l’ultra Jaroslaw Kaczynski, tot i que de formes més civilitzades, ha carregat en les últimes setmanes contra la comunitat LGTBI, a qui ha qualificat de ser un perill per a la família catòlica. Però la irrupció a última hora de Trzaskowski ha fet trontollar les enquestes amb un missatge als antípodes del seu rival, amb posicions més modernes, allunyat dels maximalismes religiosos i ultraconservadors de Duda.

Duda arriba a les eleccions amb l’aval de la rebuda que li va fer Donald Trump a la Casa Blanca la setmana passada, un gest que és tota una posició que l’allunya dels postulats de la Unió Europea, que defensa Trzaskowski. L’actual president espera guanyar la reelecció, que li donaria carta blanca per fer front a les reformes iniciades pel PiS, com la del poder judicial, que ha fet treure Brussel·les de polleguera, perquè considera que és una iniciativa que lliga de mans els jutges del país per sotmetre’ls al control polític. Per contra, Trzaskowski, que es va presentar com a candidat després de l’ajornament de les eleccions, s’ha venut com el candidat del canvi, l’home que diu “prou Kaczynski”.