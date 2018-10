Pompeo es reunirà amb el príncep hereu saudita per parlar de la desaparició del periodista

El secretari d'estat nord-americà Mike Pompeo ja és a Riad per abordar el cas del periodista Jamal Khashoggi, que va ser vist per últim cop el 2 d'octubre al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul. Pompeo es reunirà amb el príncep hereu Mohamed Bin Salman, a més de veure's amb el rei, com estava previst.

Aquesta nit el president nord-americà Donald Trump ha apuntat que el periodista podria haver estat assassinat, mentre la policia turca escorcollava la seu diplomàtica durant nou hores. En la cerca, la cadena nord-americana CNN i el 'New York Times' han revelat que l'Aràbia Saudita està ultimant un informe oficial en què es reconeixeria que el periodista hauria mort durant un interrogatori. Fins ara la monarquia wahhabita havia negat qualsevol implicació en l'afer.

El ministre d'Exteriors saudita, Adel al-Jubeir, i l'ambaixador a Washington, Khaled bin Salman, han rebut Pompeo a l'aeroport. Està previst que després de reunir-se amb el rei Salman sopi amb el príncep hereu, Mohamed Bin Salman. Segons els periodistes que acompanyen la delegació, després Pompeo es podria traslladar a Turquia.

El cas ha posat contra les cordes les estretes relacions de l'administració Trump amb la monarquia saudita i ha generat un gran ressò, perquè el periodista era columnista al 'Washington Post' i s'havia exiliat als Estats Units denunciant que el règim saudita el perseguia i l'amenaçava. Khashoggi va desaparèixer al consolat quan anava a recollir uns certificats de divorci per poder casar-se amb la seva parella actual.