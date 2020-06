Protestes a Bielorússia després de la detenció del principal candidat opositor

Unes 130 persones han sigut arrestades en diverses ciutats de Bielorússia per haver protestat contra la detenció de Victor Babariko, el principal candidat opositor al president del país, Aleksandr Lukaixenko, en les eleccions previstes per al 9 d'agost. Lukaixenko ocupa el poder des del 1994 i ha governat el país durant més de dues dècades amb mà de ferro. La gent s’ha llançat al carrer farta de la crisi econòmica i la vulneració dels drets humans al país, però també per la gestió de la pandèmia de coronavirus feta pel govern.

Les manifestacions han tingut lloc a la capital, Minsk, però també en moltes altres ciutats del país, una cosa totalment inèdita. Per exemple, hi ha hagut protestes a Vitebsk, Grodno, Brest, Mogilev, Lida, Pinsk, Baranovichi, Bobruisk, Salihorsk i Molodechno. "Allibereu-los" ha sigut un dels eslògans més repetits, en referència a l'opositor Babariko, però també al seu fill Eduard, que dirigia la campanya electoral del pare, i a un dels bloguers més populars del país, Serguei Tijanovski, que també van ser detinguts. De fet, Tijanovski també pretenia presentar-se a les eleccions, però no va poder fer-ho perquè va ser arrestat al maig, abans que es pogués inscriure com a candidat.

Per la seva banda, Babariko, va ser detingut dijous just després d'haver presentat les 100.000 firmes necessàries per participar com a candidat a les eleccions. L'acusen d'evasió d'impostos i de blanqueig de diners. En concret, de ser responsable d'un grup criminal creat per transferir capitals a l'estranger de manera il·legal mentre era president del banc Belgazprombank. El Banc Nacional de Bielorússia va intervenir aquesta entitat financera, cosa que els seus accionistes russos –Gazprom Bank i PAO Gazprom, que posseeixen el 49% de les accions– van considerar una violació dels seus drets.

La versió del president

El president Lukaixenko denuncia que hi ha un pla per desestabilitzar Bielorússia que suposadament estaria patrocinat per Rússia, en concret pel consorci de gas Gazprom. Moscou, però, ho nega. "No permetré que ningú trenqui aquest país", ha advertit el president bielorús.

No obstant això, la detenció del seu principal rival electoral no ha sigut vista amb bons ulls des de l'estranger, fins al punt que el ministeri d'Exteriors de Bielorússia es va veure obligat dijous a donar explicacions als ambaixadors occidentals al país per l'enrenou que va causar la detenció de Babariko.

La Unió Europea ha demanat aquest divendres a Minsk que respecti els drets dels possibles candidats a les eleccions. I les delegacions diplomàtiques dels Estats Units i el Regne Unit a Bielorússia han instat l'alliberament dels detinguts i que es permetin les manifestacions de protesta.