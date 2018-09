Putin i Erdogan pacten una zona desmilitaritzada a Idlib per evitar una ofensiva d'Al-Assad

Acord per evitar o, en el seu defecte, retardar una batalla sagnant a Idlib, l’últim bastió on resisteixen rebels sirians set anys després de l’inici de la guerra. Després de la fallida cimera de Teheran de fa 10 dies, el president de Rússia, Vladímir Putin, i el de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, han trobar aquest dilluns un punt de consens en la creació d’una zona desmilitaritzada a la província siriana. Aquesta zona haurà d’estar establerta en un mes, abans del 15 d’octubre, i tindrà una amplada entre 15 i 20 quilòmetres per separar les posicions dels opositors que encara controlen aquesta regió i les tropes del president sirià Baixar al-Assad. Aquest cop a la ciutat russa de Sotxi, a la vora del mar Negre, tots dos líders van avançar per trobar una solució intermèdia però no van detallar si la ciutat d’Idlib quedarà dins d’aquesta franja.

"A proposta del president de Turquia, [s'ha acordat] replegar cap al 10 d'octubre d'aquesta zona [desmilitaritzada] l'armament pesat, tancs, sistemes d'artilleria dels grups opositors", ha subratllat Putin. L'acord suposa la retirada d'aquesta zona de tots els combatent radicals, incloent-hi els del Front Al-Nusra. Des de fa mesos, el Kremlin frena l'impuls d'Al-Assad d'entrar a Idlib, la qual cosa donaria per acabat el conflicte bèl·lic. La causa que Putin no accedeixi a satisfer la voluntat del seu gran aliat és que Erdogan s'ha negat a una ofensiva contra els opositors al règim, tot i que sempre ha negat que tingui cap vinculació amb els islamistes.

Si es compleix l'acord, la zona desmilitaritzada quedarà controlada per patrulles mòbils integrades per "unitats de les policies militars turca i russa", ha explicat Putin en una roda de premsa al costat d'Erdogan, que ha valorat el consens per unir "esforços per liquidar a tots els grups radicals d'aquest territori".