Putin confia millorar la relació amb Ucraïna

Rússia, sempre alerta dels moviments polítics de les repúbliques exsoviètiques, estava a l’expectativa dels comicis de diumenge a Ucraïna, després de l’espiral de tensió que han viscut els dos països els últims cinc anys durant el mandat del president sortint, Petró Poroixenko. Ara veu que la situació pot canviar.

Ucraïna ha votat pel canvi i l’àmplia victòria d’un outsider de la política, com és l’actor Volodímir Zelenski, reflecteix aquest desig de l’electorat d’enfocar d’una manera diferent els problemes del país, enfonsat en una crisi econòmica i en un llarg conflicte amb Rússia. Els observadors internacionals han qualificat la votació de “pluralista” i d’haver respectat “les llibertats fonamentals”.

Els líders russos no es van precipitar a felicitar Zelenski per la victòria sobre Poroixenko, que sempre parlava de Rússia com “el país de l’agressor” i es presentava com l’únic capaç de frenar les intencions expansionistes de Moscou, a qui acusa d’estar al darrere dels rebels secessionistes de l’est del país i d’haver-se annexionat il·legalment la península de Crimea.

El primer ministre rus, Dmitri Medvédev, va dir que no es feia il·lusions sobre el fet que la retòrica de Zelenski canviés, després que el candidat denunciés l’ocupació russa de territoris d’Ucraïna, però va destacar que ara sí que veia “oportunitats de millorar les relacions”. Segons Medvédev, cal que el nou president ucraïnès tingui un enfocament pragmàtic que tingui en compte les necessitat de l’est del país.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va dir que era “aviat per parlar de felicitacions de Putin al senyor Zelenski” i que caldrà jutjar pels fets. Peskov va dir que Moscou respecta la decisió del poble ucraïnès però que “la legitimitat d’aquestes eleccions és qüestionada” perquè 3 milions d’ucraïnesos que viuen a Rússia no van poder votar.

Zelenski ja ha dit que una de les seves prioritats serà la d’arribar a un alto el foc definitiu al conflicte del Donbass -la zona del sud-est d’Ucraïna controlada pels rebels pro-russos on ja hi ha hagut més de 13 mil morts- i que per això cal implicar Moscou en les negociacions. El president electe té un pla per atraure la zona rebel i recuperar-la a través d’una guerra informativa i restablint el sistema de pensions als habitants del Donbass que Kíev havia deixat de pagar.

L’acord del gas

Zelenski també vol aconseguir el retorn de tots els presos ucraïnesos que hi ha Rússia, entre els quals hi ha els 21 mariners arrestats durant l’incident del novembre al mar d’Azov, quan els guardacostes russos van disparar una flotilla ucraïnesa assegurant que havia entrat a aigües territorials russes. A més, quan arribi a la presidència, el nou cap d’estat s’haurà de posar a treballar per la renovació de l’acord de trànsit de gas rus a Europa a través d’Ucraïna, que sempre ha portat molts beneficis econòmics a Kíev però que es veu amenaçat per les rutes d’exportació alternatives.

Rússia i Ucraïna també estan embrancades en una guerra de sancions. El 18 d’abril Moscou va respondre a l’última prohibició de Kíev d’importar certs productes russos amb la prohibició d’exportar a Ucraïna petroli, productes del petroli i gas liquat.

Els que sí que van felicitar Zelenski van ser diversos líders occidentals. La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, li van desitjar que treballi per l’estabilització definitiva d’Ucraïna. Els presidents del Consell europeu, Donald Tusk, i de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, van destacar en un missatge conjunt “el fort compromís amb la democràcia i amb l’estat de dret” dels electors ucraïnesos i van assegurar a Zelenski el suport de la Unió Europea per aprofundir en les reformes per modernitzar Ucraïna.