Què fan a Mèxic 300 cadàvers en camions abandonats?

La forta pudor va alertar dissabte els veïns de Tlajomulco de Zúñiga, una localitat de l'estat mexicà de Jalisco en què la policia va descobrir al costat d'unes cases en un descampat un tràiler abandonat amb un carregament tan especial com macabre. Els 157 cadàvers que s'amuntegaven a l'interior del camió eren l'origen de la ferum i posaven al descobert la incapacitat de les autoritats per donar a l'abast pel que fa a l'enterrament dels cossos que ningú no reclama en un país on cada any la guerra del narcotràfic polvoritza rècords de violència i assassinats. Els dipòsits es queden petits i s'han hagut de llogar vehicles refrigerats per conservar-los temporalment. El descobriment ha provocat el cessament del cap dels forenses de Jalisco, Luis Octavio Cotero, que ha revelat un segon camió que eleva fins a 300 els cadàvers en busca de sepultura.

Un dels problemes amb què es troben les autoritats és que hi ha diverses lleis que obliguen a conservar els cadàvers sospitosos d'haver sigut víctimes d'un delicte i, per tant, no es poden enterrar perquè són proves i evidències de crims. Així, la lluita contra l'elevada impunitat té un efecte pervers en el tracte dels cossos. Segons Cotero, als dipòsits hi ha 444 cadàvers esperant ser identificats.

El tràiler abandonat, que oficialment estava sota custòdia de l'òrgan forense estatal, va estar els dies previs a la seva localització voltant per diverses carreteres de l'estat, fins que va quedar aturat en el descampat. Sense cap explicació. La comissió nacional de drets humans de Mèxic ha demanat una investigació sobre el cas, del que afirmen és una mostra del tracte "inhumà" que el govern local dona als cadàvers. Mèxic, laboratori mundial

D'acord amb l'Institut Forense de Jalisco, fins al juliol del 2018 s'havien registrat 552 assassinats i actualment hi ha unes 3.000 persones desaparegudes. A principis d'estiu es van localitzar vuit fosses clandestines amb 49 persones en municipis de l'estat.

Les autoritats de Jalisco han atribuït l'augment de la violència i l'increment dels assassinats a una disputa entre el càrtel Jalisco Nova Generació i el de Nova Plaça.