Tot el que has de saber sobre el devastador incendi a Notre-Dame

Hores després que es declarés el devastador incendi a la catedral de Notre-Dame, a París, aquestes són algunes de les últimes informacions clau del matí d'aquest dimarts.

Dues terceres parts del sostre, cremades

L'agulla principal de la catedral es va ensorrar a causa de les flames només una hora després que es declarés l'incendi al monument (a les 18.50 d'ahir dilluns). A mesura que passin les hores, s'anirà coneixent la magnitud dels danys. El ministre francès de Cultura, Franck Riester, ja ha confirmat aquest dimarts al matí que dues terceres parts del sostre de la catedral han quedat totalment cremades per l'incendi.

Les destrosses a l'interior han sigut múltiples. Malgrat això, les autoritats franceses han confirmat que les principals obres d'art de l'interior -d'un valor incalculable- s'han pogut salvar.

Fins aquest dimarts al matí no s'havia difós cap imatge de l'interior del temple. En la següent foto es pot apreciar com ha quedat la nau central de Notre-Dame.

651x366 Imatge de l'interior de Notre-Dame on es veu part del sostre cremat i esfondrat a causa de l'incendi. / YOAN VALAT / EFE Imatge de l'interior de Notre-Dame on es veu part del sostre cremat i esfondrat a causa de l'incendi. / YOAN VALAT / EFE

El futur de l'estructura

El treball dels bombers ha evitat que l'estructura arquitectònica quedés afectada, fet que facilitarà les tasques de reconstrucció. Les dues torres de la façana principal, que durant la nit de dilluns es va témer que també s'incendiessin, es van salvar finalment del foc.

Malgrat això, aquest dimarts el mateix Riester ha advertit que "encara fan falta algunes hores per conèixer la magnitud dels danys de l'estructura".

En la mateixa línia, el secretari d'estat de l'Interior, Laurent Nuñez, que s'ha desplaçat a la zona a primera hora d'aquest dimarts, ha apuntat que "la qüestió ara és l'edifici, com resistirà l'estructura després d'un incendi tan greu".

651x366 Foto de l'exterior de la catedral de Notre-Dame aquest dimarts. / IAN LANGDSON / EFE Foto de l'exterior de la catedral de Notre-Dame aquest dimarts. / IAN LANGDSON / EFE

Tècnics i experts analitzaran l'estat de l'edifici per determinar si els bombers poden accedir amb seguretat a l'interior del temple.

El foc, "totalment controlat"

Paral·lelament, el mateix Laurent Núñez ha confirmat que el foc està "totalment controlat" però no extingit, així que els bombers continuen treballant per evitar que pugui revifar.

Núñez ha explicat que hi treballen encara un centenar d'efectius i vuit mànegues. "El foc no està totalment extingit, continua el refredament, que és llarg, i encara hi ha alguns focus lleus", ha dit en una compareixença improvisada. De fet, tot sembla indicar que l'extinció completa del foc podria necessitar diversos dies.

651x366 Els bombers asseguren que l'estructura de la catedral està salvada. / STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Els bombers asseguren que l'estructura de la catedral està salvada. / STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

El secretari d'estat de l'Interior ha destacat el "coratge" dels bombers que han entrat a la part de les torres per poder atacar millor el foc, que "han posat en perill la seva vida". Un d'ells ha resultat ferit de consideració.

La reconstrucció

Dilluns a la nit, hores després de la catàstrofe, el president de França, Emmanuel Macron, va comparèixer davant els mitjans amb un missatge clar: "La reconstruirem. La reconstruirem tots junts. Sense dubte". El president també va cridar a la col·laboració de tothom.

La regió de l' Illa de França ja ha anunciat que desbloquejarà deu milions d'euros per ajudar en aquestes tasques de reconstrucció. De la mateixa manera, la família Pinault, una de les més riques de França, ha promès que donarà 100 milions d'euros.

Mentrestant, el president de l'Eurocambra, l'italià Antonio Tajani, ha proposat que els eurodiputats donin el seu sou d'un dia per ajudar a finançar la reconstrucció.

La causa del foc

La causa de l'incendi encara no està clara, però està en curs una investigació. Sembla, però, que el foc hauria estat causat de manera accidental i la principal hipòtesi apunta cap a les obres de rehabilitació que s'estaven duent a terme a Notre-Dame.